اليمن.. محافظ حضرموت يطالب اللواء السادس والشرطة العسكرية بإخلاء مطار الريان
سامو زين: دور الرجل يتحب من المرأة.. وياسمين عز: الله
شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمقبلين على الزواج .. فيديو
تدفيك وتخليك تستمتع .. أفضل 10 مشروبات شتوية لذيذة ومميزة لأحلى الأوقات
مفتي الجمهورية يشيد بأداء القلاجى وأحمد علي في دولة التلاوة
المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مفتي الجمهورية يشيد بأداء القلاجى وأحمد علي في دولة التلاوة

أشاد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بتلاوة المتسابقين محمد القلاجي وأحمد علي، خلال الحلقة الخامسة عشرة من مسابقة برنامج دولة التلاوة، مؤكدًا أن أداء محمد القلاجي جاء أكثر تميزًا في هذه الجولة، حيث بدت المعاني واضحة، وتجلت الكنوز القرآنية من خلال حسن الوقفات ودقتها. 

الثبات والاستمرار على المستوى

كما دعا لأحمد علي بالثبات والاستمرار على المستوى الطيب الذي قدمه، مشيرًا إلى أن أداءه حافظ على جودة عالية تستحق التقدير.

الأداء في هذه الحلقة

ومن جانبها، أكدت لجنة التحكيم أن المتسابقين قدما نموذجًا مشرفًا للتلاوة، ووصفت كليهما بأنهما نجمين بحق، مشددة على أن الأداء في هذه الحلقة جاء متقاربًا للغاية، دون تسجيل أي ملاحظات فنية، لما تميز به من إتقان وجودة.

 التقدم والجدية في المنافسة

وفي السياق ذاته، أوضح الشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، أن الشيخ أحمد محمد محمد والشيخ محمد أحمد حسن قدما قراءة متقنة من حيث الأحكام والأداء، مؤكدًا أن كليهما كان على مستوى واحد من التميز في هذه المرة، دون وجود أي ملاحظات، وهو ما يعكس مدى التقدم والجدية في المنافسة داخل البرنامج.

