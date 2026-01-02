مفتي الجمهورية يشيد بأداء القلاجى وأحمد علي في دولة التلاوة

أشاد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بتلاوة المتسابقين محمد القلاجي وأحمد علي، خلال الحلقة الخامسة عشرة من مسابقة برنامج دولة التلاوة، مؤكدًا أن أداء محمد القلاجي جاء أكثر تميزًا في هذه الجولة، حيث بدت المعاني واضحة، وتجلت الكنوز القرآنية من خلال حسن الوقفات ودقتها.

الثبات والاستمرار على المستوى

كما دعا لأحمد علي بالثبات والاستمرار على المستوى الطيب الذي قدمه، مشيرًا إلى أن أداءه حافظ على جودة عالية تستحق التقدير.

الأداء في هذه الحلقة

ومن جانبها، أكدت لجنة التحكيم أن المتسابقين قدما نموذجًا مشرفًا للتلاوة، ووصفت كليهما بأنهما نجمين بحق، مشددة على أن الأداء في هذه الحلقة جاء متقاربًا للغاية، دون تسجيل أي ملاحظات فنية، لما تميز به من إتقان وجودة.

التقدم والجدية في المنافسة

وفي السياق ذاته، أوضح الشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، أن الشيخ أحمد محمد محمد والشيخ محمد أحمد حسن قدما قراءة متقنة من حيث الأحكام والأداء، مؤكدًا أن كليهما كان على مستوى واحد من التميز في هذه المرة، دون وجود أي ملاحظات، وهو ما يعكس مدى التقدم والجدية في المنافسة داخل البرنامج.