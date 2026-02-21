قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضربات رقابية متواصلة فى بورسعيد.. جهود مكثفة لحماية صحة المواطنين والتصدي للمخالفات

محافظ بورسعيد ابراهيم ابو ليمون
محافظ بورسعيد ابراهيم ابو ليمون
محمد الغزاوى

شهدت محافظة بورسعيد سلسلة من الحملات المكبرة التي نفذتها مديريات الصحة، والطب البيطري، والزراعة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، لضبط المخالفات وتعزيز الانضباط في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد،  بتكثيف الرقابة الميدانية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

حملة مكثفة للعلاج الحر وغلق مركز تجميل غير مرخص

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية ببورسعيد، بشن حملة مكبرة للمرور على مراكز التجميل بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك برئاسة الأستاذة سماح فايد، والهيئة المصرية للدواء برئاسة الدكتورة يسرا كسبة

وأسفرت الحملة عن غلق مركز تجميل غير مرخص. وضبط صيدلانية منتحلة صفة طبيب جلدية، والتحفظ على كميات كبيرة من أدوية وحقن وفيالات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت مديرية الصحة استمرار الحملات الرقابية المكثفة، مطالبة المواطنين بعدم تلقي أي خدمة طبية إلا بعد التأكد من وجود ترخيص ساري معلق داخل المنشأة.


تحصين الكلاب ضد السعار بحي الزهور

في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتحقيق هدف “مصر خالية من السعار”، وبرعاية محافظ بورسعيد، وتوجيهات الدكتور طارق فرنسيس جاد مدير مديرية الطب البيطري ببورسعيد؛ نفذت إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة، برئاسة الدكتورة مريم شعبان، حملة تحصين مكبرة بمنطقة الـ5000 بحي الزهور، بالتنسيق مع اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور.

وأسفرت الحملة عن: تحصين عدد كبير من الكلاب ضد مرض السعار، وتوعية المواطنين بطرق الوقاية وكيفية التعامل مع الحيوانات الضالة، و التأكيد على أهمية الإبلاغ عن أي حالات اشتباه وشارك في الحملة ممثلو حي الزهور وإدارات العلاقات العامة والإشغالات، مع التأكيد على استمرار الحملات أسبوعيًا للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري


إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية:

وفي إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتكليف من المهندس كامل تويج مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، قامت إدارة حماية الأراضي برئاسة المهندس مسعد أبو شحاته، بتنفيذ إزالة عدد (7) حالات تعدٍ بالبناء على أراضٍ زراعية بجمعيات (عمار – بحري ناصر – عمر بن الخطاب – مشروع ناصر)، بمساحة إجمالية بلغت 1450م²، وذلك ضمن أعمال الموجة (28). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التشديد على عدم السماح بتكرار تلك المخالفات

وفي هذا السياق، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن أجهزة المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية اليومية، وتكثيف الحملات الرقابية بكافة القطاعات، وعدم التهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين أو تتعدى على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد حملات رقابية

