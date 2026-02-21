قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قوات قسد تنقل معدات ثقيلة من حقول نفط رميلان بالحسكة إلى شمال العراق
عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
محافظات

برئاسة رئيس الوزراء.. محافظ أسوان يشارك فى أول اجتماع لمجلس المحافظين بعد تشكيله الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إجتماع مجلس المحافظين بعد تشكيله الجديد ، وحلف المحافظين الجدد والنواب الجدد لليمين الدستورية أمام فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة ، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، والمهنس عبد المطلب ممدوح محافظ الأقصر ، والدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية ، وبمشاركة باقى السادة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وفى بداية الإجتماع أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تهنئته للسادة المحافظين على توليهم مهامهم الجديدة ، متمنياً لهم التوفيق فى أداء مسئولياتهم خلال المرحلة المقبلة التى تتطلب جهداً مضاعفاً ، وسرعة فى الإنجاز ، وإرتباطاً مباشراً بإحتياجات المواطنين على أرض الواقع .

قائلاً: إن ثقة فخامة الرئيس فيكم تكليف قبل أن تكون تشريفًا ، و"المحافظ هو المسئول الأول فى المحافظة " مثلما يوضح ذلك فخامة الرئيس دوماً ، وأتطلع إلى أن نشهد معًا أداءً تنفيذيًا قويًا قائمًا على العمل الميدانى ، والإلتزام بالمستهدفات ، وتحقيق نتائج ملموسة فى مختلف الملفات الخدمية والتنموية .

كما تقدم رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير للسادة المحافظين السابقين وكذا النواب على ما بذلوه من جهود خلال فترة توليهم المسئولية ، وما قدموه من إسهامات فى خدمة محافظاتهم والدولة المصرية ، مؤكداً أن ما تحقق هو نتاج عمل تراكمى تبنى عليه القيادات الحالية فى إطار إستمرارية مؤسسية تستهدف فى النهاية مصلحة الوطن والمواطن ، وتعزيز مسار التنمية الشاملة.

مجلس المحافظين

وقال : إن هذا الشهر الكريم يمثل فرصة لتعزيز قيم الإخلاص والإنضباط والعمل الجاد ، وهي ذات القيم التي نحتاجها اليوم في مواقع المسئولية، سائلا المولى ـ عز وجل ـ أن يكون شهر خير وبركة علينا جميعا، وأن يعين المحافظين على أداء مهامهم بروح عالية من الالتزام والعطاء، مضيفا: كما أن توليكم المسئولية في هذا التوقيت تحديدًا يحمل دلالة خاصة؛ فشهر رمضان يتطلب جهدًا ميدانيًا مضاعفًا من المحافظ، سواء في متابعة توافر السلع، أو ضبط الأسواق، أو تكثيف الخدمات، أو التواجد المباشر بين المواطنين ، فلقد بدأتم مهامكم فى إختبار عملى سريع ، وأثق أن العمل الجاد من اليوم الأول هو أفضل رسالة يمكن أن تقدم للمواطنين بأن الدولة حاضرة وقادرة ومتابعة عن قرب .

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن المرحلة المقبلة ستدار بمنطق الأولويات والنتائج ، فكل محافظ مطالب ـ منذ اليوم الأول ـ بتحديد أهم ثلاثة ملفات عاجلة في محافظته، مع وضع خطة تحرك واضحة وجدول زمني مختصر، ونحن في سباق مع الوقت، والمواطن ينتظر أثرًا مباشرًا على الأرض، ولذلك سيكون معيارنا الأساسي هو ما يتحقق فعليًا، لا ما يُعرض على الورق .

وفى هذا الإطار أكد رئيس الوزراء أن توافر إحتياجات شهر رمضان يمثل اختبارًا عمليًا مبكرًا لأداء كل محافظ ، موجهاً كل محافظ بالقيام بالمتابعة اليومية المباشرة لملفات توافر السلع الأساسية ، وإستقرار الأسعار ، وإنتظام عمل المعارض والمنافذ، والتنسيق الكامل مع أجهزة التموين والأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومنع أى ممارسات إحتكارية أو مغالاة غير مبررة .

كما أكد أهمية القيام بالجولات الميدانية المفاجئة ، والتواجد بين المواطنين ، والتعامل السريع مع أى إختناقات بما يضمن شعور المواطن بحضور الدولة وفاعلية أجهزتها خلال هذا الشهر الكريم .

وفى السياق نفسه ، وجه الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة رفع درجة الجاهزية فى ملفات النظافة العامة ، ورفع الإشغالات ، وصيانة الإنارة ، ومراجعة خطط الطوارئ بالمستشفيات ومرافق الإسعاف والحماية المدنية ، مع التأكد من إنتظام الخدمات الحيوية ، خاصة المياه والكهرباء والصرف الصحى ، كما طلب من كل محافظة إعداد تقرير مختصر أسبوعى خلال شهر رمضان يتضمن موقف السلع، وأبرز التدخلات المنفذة ، وأى تحديات قائمة ، على أن يكون الهدف هو التحرك الإستباقى ومعالجة المشكلات فور ظهورها، وليس إنتظار تصاعدها أو وصول شكاوى بشأنها.

وخلال الإجتماع تطرق رئيس الوزراء أيضاً لملف التعديات على الأراضى الزراعية ، فشدد على أن هذا الملف يُعد ملف "أمن قومي" يرتبط إرتباطًا مباشرًا بالأمن الغذائى للدولة، والحفاظ على كل فدان لم يعد خيارًا إداريًا ، بل إلتزام وطنى ، ونحن إنتقلنا من منطق التعامل مع المخالفة بعد اكتمالها إلى منطق…

