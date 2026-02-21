محافظ أسوان يشكر "مصر الخير" لتوفير الوجبات وكراتين المواد الغذائية خلال رمضان

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان شكره وتقديره للخدمات الإنسانية التى تقوم بها مؤسسة مصر الخير برعاية من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة لتجهيز وتوفير الوجبات الساخنة والجافة وكراتين المواد الغذائية لتوزيعها على البسطاء خلال الشهر الكريم .

يأتى فى ظل الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر إحتياجاً خلال شهر رمضان المعظم .

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتى ضمن منظومة متكاملة للمشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود الحكومية من أجل مواجهة التحديات وتقديم أوجه الدعم اللازم للتغلب على الظروف الإقتصادية والإجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى القرى والنجوع تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

من جانبه أوضح الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأسوان، أن المؤسسة تقوم بتنفيذ " مطبخ الخير " ضمن حملة " إفطار صائم " ، والذى سيشهد تجهيز 111 ألف وجبة منها 75 ألف وجبه إفطار ، و 36 ألف وجبة سحور ، والتى سيتم توزيعها بالخيام الرمضانية التابعة للمؤسسة ، مع توزيع وجبات ساخنة على الأسر المتعففة وتوصيلها لمحل إقامتهم .

ولفت إلى أن ذلك سيتكامل معه توزيع 20 ألف كرتونة للمواد الغذائية ضمن حملة " سند العائلة " بواقع 6 كراتين مواد غذائية لكل أسرة مستحقة ، وسيتم توزيع ذلك على مدار الشهر الكريم ، حيث يتم إختيار الأسر الأولى بالرعاية وفقاً للأبحاث الاجتماعية التى يقوم بتنفيذها فريق المتطوعين من لجان البحث الميدانى بالمؤسسة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى لوصول الدعم والرعاية لمن يستحقها بكل نزاهة وشفافية .