الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
محافظ أسوان يشكر "مصر الخير" لتوفير الوجبات وكراتين المواد الغذائية خلال رمضان

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان شكره وتقديره للخدمات الإنسانية التى تقوم بها مؤسسة مصر الخير برعاية من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة لتجهيز وتوفير الوجبات الساخنة والجافة وكراتين المواد الغذائية لتوزيعها على البسطاء خلال الشهر الكريم .

يأتى فى ظل الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر إحتياجاً خلال شهر رمضان المعظم .

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتى ضمن منظومة متكاملة للمشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود الحكومية من أجل مواجهة التحديات وتقديم أوجه الدعم اللازم للتغلب على الظروف الإقتصادية والإجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى القرى والنجوع تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

من جانبه أوضح الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأسوان، أن المؤسسة تقوم بتنفيذ " مطبخ الخير " ضمن حملة " إفطار صائم " ، والذى سيشهد تجهيز 111 ألف وجبة منها 75 ألف وجبه إفطار ، و 36 ألف وجبة سحور ، والتى سيتم توزيعها بالخيام الرمضانية التابعة للمؤسسة ، مع توزيع وجبات ساخنة على الأسر المتعففة وتوصيلها لمحل إقامتهم .

ولفت إلى أن ذلك سيتكامل معه توزيع 20 ألف كرتونة للمواد الغذائية ضمن حملة " سند العائلة " بواقع 6 كراتين مواد غذائية لكل أسرة مستحقة ، وسيتم توزيع ذلك على مدار الشهر الكريم ، حيث يتم إختيار الأسر الأولى بالرعاية وفقاً للأبحاث الاجتماعية التى يقوم بتنفيذها فريق المتطوعين من لجان البحث الميدانى بالمؤسسة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى لوصول الدعم والرعاية لمن يستحقها بكل نزاهة وشفافية .

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الفراخ الحمرا نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

القوات الأوكرانية تقصف مدرستين خلال 24 ساعة

إعلام روسي: القوات الأوكرانية تقصف مدرستين خلال 24 ساعة

العفو الدولية: ما لا يقل عن 30 شخصا في إيران يواجهون أحكام بالإعدام لمشاركتهم في الاحتجاجات

احتجاجات طلابية في طهران.. هتافات مناهضة لخامنئي بجامعتي أمير كبير وشريف

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.. أحذرها

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

