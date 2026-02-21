قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع رصف عدة شوارع بسيدي سالم ببلاط الإنترلوك.. صور

رصف عدة شوارع
رصف عدة شوارع
محمود زيدان

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تركيب بلاط الانترلوك بتقاطعات منطقة البريد بمركز سيدي سالم، بطول 160مترًا وعرض 7 أمتار ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حركة السير، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال التطوير الجارية تسهم في إضفاء مظهر جمالي وحضاري على الشوارع، وتأتي ضمن اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المراكز والمدن.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى متابعته المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية بجميع المراكز والمدن، للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وتذليل أي معوقات لضمان تنفيذ المشروعات على الوجه الأمثل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الخدمات ورفع كفاءة المرافق الأساسية، تشمل أعمال النظافة، والتشجير، ورفع كفاءة الجزر الوسطى، وتركيب بلاط الإنترلوك، وتمهيد ورصف الطرق، إلى جانب تطوير الشوارع والميادين بمختلف مدن وقرى المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق بيئة حضارية تليق بأبناء كفر الشيخ.

كفر الشيخ سيدي سالم محافظ كفر الشيخ الإنترلوك

