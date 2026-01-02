تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا

حالة من الاهتمام بين البعض بعد ما أعلن عنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن احتمالية تأثُر بعض من خدماته الرقمية يوم 3 يناير نتيجًة لأعمال صيانة للمحولات الكهربائية بالقرية الذكية.

احتمالية تأثُر الخدمات الرقمية 3 يناير 2026:

وفي تفاصيل الخبر، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن احتمالية تأثُر بعض الخدمات الرقمية التي يقدمها وذلك يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، نتيجة قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ببعض أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية بالقرية الذكية.

البوابة الرقمية لخدمات الأجهزة، وتطبيق MyNTRA:

الجهاز تابع في بيانا عاجلا له، أن قد يؤدي ذلك إلى تأثُر بعض الخدمات التالية: البوابة الرقمية لخدمات الأجهزة، وتطبيق MyNTRA، وخدمات التحقق من الأرقام على منصة مصر الرقمية ومحافظ شركات المحمول، وخدمات نقل الأرقام، وتطبيق تليفوني الخاص بمنظومة حوكمة الهاتف المحمول، على أن تعود هذه الخدمات للعمل بصورة طبيعية فور انتهاء أعمال الصيانة.