نقابة الأطباء: ما يجري في معبر رفح البري نموذج حي للتكامل الإنساني

شارك الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، والنجمة العالمية أنجلينا جولى المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشئون اللاجئين سابقًا، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، في زيارة إلى معبر رفح، فى جولة إنسانية لتفقد المساعدات ومستشفى العريش.

وقال القاضي في بيان له، إن مشاركته في الفعالية الإنسانية التي شهدها معبر رفح البري تأتي تأكيدا على الدور المحوري الذي يقوم به القطاع الطبي المصري في واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في المنطقة.

وأوضح القاضي، أن الحدث عكس حالة فريدة من التنسيق بين فرق الإسعاف المصرية، والهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب الجهات التنفيذية بمحافظة شمال سيناء، في تنظيم دخول المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية العاجلة داخل مستشفيات مصر، وعلى رأسها مستشفى العريش العام.

وأكد أمين عام نقابة الأطباء أن المشهد في معبر رفح يُجسد التزام مصر الأخلاقي والتاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، مشددا على أن نقابة الأطباء تتابع عن كثب أوضاع الفرق الطبية العاملة في الميدان، وتؤكد دعمها الكامل لهم.