المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن المواطنين مطالبون بالحصول على لقاح الأنفلونزا، موضحًا أن الموعد الصحيح للحصول على اللقاح يكون في شهري 10 و11 لكن من الممكن أن يتم الحصول عليه حاليًا أفضل من العدم.

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الشتاء هذا العام سيكون عنيف، من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية، وأن اللقاح يقلل من أعراض الفيروس ولا يمنع الإصابة.

ولفت إلى أن اللقاح متوفر في مراكز المصل واللقاح، وأن كبار السن والأطفال ومن يعانون من الأمراض المزمنة عليهم الحصول اللقاح، من أجل الحفاظ الصحة، وبدلا من الدخول في التهابات، وأمور أخرى.

اللقاح يحمي من الإصابة

وأشار إلى أن اللقاح يحمي من الإصابة بالالتهابات الرئوية، ولذلك على الجميع الإسراع في الحصول على اللقاح.