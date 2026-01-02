تدفيك وتخليك تستمتع .. أفضل 10 مشروبات شتوية لذيذة ومميزة لأحلى الأوقات

مع برودة الشتاء ونزول درجات الحرارة، يبحث الجميع عن طرق تدفئة تدفع للاستمتاع بالأجواء الباردة، خاصة أن المشروبات الشتوية ليست فقط وسيلة للتدفئة، لكنها تجربة ممتعة تضيف أجواء مميزة لليالي الشتاء وتجعل الاوقات مع عائلتك وأصحابك سعيدة.

أفضل 10 مشروبات شتوية تعدها في المنزل

1. الشوكولاتة الحارة (هوت شوكلت)

الشوكولاتة الحارة هي واحدة من أشهر المشروبات الشتوية، ولإعدادها تحتاج كوب حليب، ملعقتين كاكاو غير محلى، ملعقة صغيرة سكر (حسب ذوقك)، وقطع شوكولاتة داكنة.

سخن الحليب على نار هادئة، تضع الكاكاو والسكر والشوكولاتة وحرّكهم حتى الذوبان التام، ويمكن إضافة كريمة مخفوقة أو رشّة كاكاو على الوجه.

2. السحلب

السحلب مشروب شرقي يمد الجسم بالطاقة والدفأ، ولإعداده تمزج ملعقة كبيرة من السحلب مع كوب حليب والسكر حسب الرغبة.

سخن الخليط على نار هادئة مع التحريك حتى تزداد الكثافة، وقدّمه مع رشّة قرفة ومكسرات مجروشة.

3. شاي الزنجبيل بالعسل

لو تبحث عن شيء صحي ودافئ، شاي الزنجبيل بالعسل هو خيارك المثالي، ويعد من خلال وضع شرائح زنجبيل طازج بكوب ماء مغلي، وتتركها بضع دقائق.

ضع ملعقة صغيرة من العسل، ويساعد هذا المشروب على التدفئة ويقوي المناعة أيضا.

4. القهوة بالحبهان

حتى تضيف لمسة شرقية على قهوتك، جرّب القهوة بالحبهان، جهّز قهوتك المفضلة وضع معها رشّة حبهان مطحون، النكهة رهيبة وتجعلك تشعر بالدفء طول اليوم.

5. عصير التفاح الساخن بالقرفة

مشروب عصير التفاح بالقرفة خيار لذيذ لمحبي الفواكه، حيث يتم تسخين عصير تفاح طبيعي على نار هادئة.

قم باضافة عود قرفة مع شرائح تفاح طازجة، ويمكن اضافة العسل أو السكر حسب رغبتك.

6. الشاي بالكرك

الشاي بالكرك من المشروبات اللي تجمع الشاي مع التوابل، اغلي شاي مع حبهان ، وقرفة، وقرنفل، وحليب وسكر حسب ذوقك، حيث يتميز بنكهة غنية ورائحة دافئة تجعلك تعشق الشتاء.

7. الكاكاو بالقرفة

هذا المشروب يخلط بين الكاكاو والقرفة لإضفاء طعم مميز، جهّز الكاكاو العادي وضيف عليه رشّة كريمة من القرفة.

8. الحليب الذهبي

الحليب الذهبي صحي ويحتوي على الكركم، ويتم اعداده بتسخين حليب مع ملعقة صغيرة كركم، قليل من الفلفل الأسود، وعسل لتحليته، حيث يتميز بفوائده الصحية ومضاد للالتهابات.

9. شاي الأعشاب

شاي الأعشاب مثل البابونج أو النعناع خيار هادي ودافي، ويتم إعداده بنقع الأعشاب بماء مغلي مع وضع عسل للتحلية.

10. القرفة بالحليب

مشروب بسيط ولذيذ يتكون من الحليب والقرفة، حيث يتم تسخين الحليب مع إضافة عود قرفة وملعقة عسل.

نصائح تجعل مشروباتك الشتوية أفضل

ـ استخدم مكونات طبيعية، حتى تستمتع بنكهة غنية وصحية.

ـ زيّن مشروباتك بكريمة مخفوقة، قرفة، أو مكسرات لإضافة لمسة فخامة.

ـ جرّب تنوع بالنكهات مثل إضافة فانيليا أو شوكولاتة بيضا لبعض المشروبات.