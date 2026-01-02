عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها

عندي مشكلة في عيني ومحدش رضي يتجوزني.. بهذه الكلمات بدأت قصة المسنة الحاجة أمينة والتي تبلغ من العمر 100 عام، والتي عاشت عمرها بدون زواج، فقررت في سن الثلاثين الذهاب إلى ختم وتحفيظ القرآن الكريم.

قصة سيدة عاشت 100 عام بدون زواج

الإعلامية ريهام سعيد، أبرزت قصة المسنة الحاجة أمينة، في برامجها " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار"، للتعرف على قصة سيدة عاشت 100 عام بدون زواج.

كل اللي علمتهم وحفظتهم القرآن الكريم ولادي

وفي البداية قالت المسنة الحاجة أمينة، في حوارها مع ريهام سعيد :" انا عندي 100 سنة ومتجوزتش وكل اللي علمتهم وحفظتهم القرآن الكريم ولادي ".

وتابعت المسنة الحاجة أمينة :" منذ ولادتي وانا عندي مشكلة في عيني ومحدش رضي يتجوزني ومجاش نصيبي خالص".

ختمت القرآن لما كان عندي 30 سنة

واكمل المسنة الحاجة أمينة، أن :" أنا كان عندي 3 إخوات وكلهم ماتوا وبدات في تحفيظ القرآن عندما كان عندي 30 عاما، مضيفة:" انا ختمت القرآن لما كان عندي 30 سنة ".

ولفتت المسنة الحاجة أمينة :" انا فتحت كُتاب في البلد عشان احفظ الولاد القرآن وعدد كبير منهم أصحوا علماء وأطباء ، و انا عايشة لوحدي لكن ولاد إخواتي حواليا".