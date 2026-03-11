محافظ البحر الأحمر يتفقد المركز التكنولوجي ومكتب توثيق الخارجية قبل افتتاحه

أجرى الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، كما تابع سير العمل بمكتب توثيق وزارة الخارجية الجاري تجهيزه، للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من جاهزية المكتب لبدء تقديم خدماته للمواطنين، في إطار توجيهات الدولة بتطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل مختلف القطاعات الخدمية.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع إلى عدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي لإنهاء معاملاتهم، حيث اطّلع على آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات والإجراءات المتبعة، مؤكدًا على أهمية تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة عمل منظمة تسهم في سرعة إنجاز المعاملات الرسمية.

وشدد الدكتور وليد البرقي على ضرورة استمرار تطوير آليات العمل داخل المراكز التكنولوجية، بما يضمن تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة، ويعزز من مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة داخل المحافظة.

كما تفقد المحافظ أعمال التجهيزات الجارية بمكتب توثيق وزارة الخارجية، واطلع على ما تم توفيره من تجهيزات إدارية وتقنية تمهيدًا لبدء التشغيل، موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الفنية والإدارية بالمكتب، مع توفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان تقديم الخدمة بصورة منظمة وميسرة للمواطنين.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن إنشاء مكتب لتوثيق وزارة الخارجية داخل المحافظة يمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث سيسهم في تمكين الأهالي من إنهاء إجراءات توثيق الأوراق والمستندات الرسمية دون الحاجة إلى السفر لمحافظات أخرى.

وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر افتتاح المكتب وبدء تقديم خدماته للجمهور عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وفي إطار منظومة حكومية متطورة.