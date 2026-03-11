قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا
بعد تحديد موعد عطلة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
العراق: أي اضطراب في حركة الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز يضغط على أسواق الطاقة
دعاء الإفطار يوم 21 رمضان.. ردّد أفضل 20 دعوة مستجابة عند أذان المغرب
مستشار رئيس الوزراء العراقي: الحرب في الشرق الأوسط أخذت منحنيات خطيرة
أكبر سحب في التاريخ.. وكالة الطاقة الدولية تقترح طرح 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي للأسواق
إعلام إسرائيلي: جنودنا في غزة يعانون نقصا بالمعدات والأسلحة بسبب حرب إيران
الأعلى للإعلام يصدر قرارا للقنوات الفضائية.. بمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي
مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على الامتناع عن استهداف المناطق السكنية بلبنان
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
لم يعد هناك شيء نستهدفه.. ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا
محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد المركز التكنولوجي ومكتب توثيق الخارجية قبل افتتاحه

ابراهيم جادالله

أجرى الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، كما تابع سير العمل بمكتب توثيق وزارة الخارجية الجاري تجهيزه، للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من جاهزية المكتب لبدء تقديم خدماته للمواطنين، في إطار توجيهات الدولة بتطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل مختلف القطاعات الخدمية.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع إلى عدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي لإنهاء معاملاتهم، حيث اطّلع على آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات والإجراءات المتبعة، مؤكدًا على أهمية تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة عمل منظمة تسهم في سرعة إنجاز المعاملات الرسمية.

وشدد الدكتور وليد البرقي على ضرورة استمرار تطوير آليات العمل داخل المراكز التكنولوجية، بما يضمن تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة، ويعزز من مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة داخل المحافظة.

كما تفقد المحافظ أعمال التجهيزات الجارية بمكتب توثيق وزارة الخارجية، واطلع على ما تم توفيره من تجهيزات إدارية وتقنية تمهيدًا لبدء التشغيل، موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الفنية والإدارية بالمكتب، مع توفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان تقديم الخدمة بصورة منظمة وميسرة للمواطنين.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن إنشاء مكتب لتوثيق وزارة الخارجية داخل المحافظة يمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث سيسهم في تمكين الأهالي من إنهاء إجراءات توثيق الأوراق والمستندات الرسمية دون الحاجة إلى السفر لمحافظات أخرى.

وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر افتتاح المكتب وبدء تقديم خدماته للجمهور عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وفي إطار منظومة حكومية متطورة.

الجلوكوما .. مرض العين الصامت قد يسرق البصر دون إنذار

نيللى كريم
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

ياسمين عبد العزيز
