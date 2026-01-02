تحرير 65 مخالفة خلال حملات تموينية مكثفة في القليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة القليوبية حملات تموينية مكثفة فجر اليوم، على المخابز بنطاق مراكز كفر شكر – طوخ – حي غرب شبرا الخيمة – الخانكة – قليوب – بنها، وذلك تنفيذًا للتعليمات الصادرة من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، مدير مديرية تموين القليوبية، للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين المنظمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خبز مطابق للمواصفات.

مخالفات تموينية

أسفرت الحملات عن تحرير 65 مخالفة تموينية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود قائمة تشغيل، والغلق دون إذن رسمي، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم وجود سجل زيارات للمفتشين، وعدم وجود ميزان صالح للاستخدام.

وأكد وكيل الوزارة أن الحملات التموينية مستمرة يوميًا صباحًا ومساءً، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان سلامة وجودة الخبز المدعم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف التواجد الرقابي وإحكام الرقابة على المخابز