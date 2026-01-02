محافظ القليوبية: إنشاء وتطوير 28 مدرسة بتكلفة 685 مليون جنيه

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المحافظة شهدت العديد من الإنجازات فى مجال التعليم خلال عام 2025 بمختلف قرى ومدن المحافظة.



وقال المحافظ فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد " أنه تم إنشاء وتطوير عدد من المدارس خلال عام 2025 تتضمنت (إنشاءات جديدة - توسعات - إحلال كلي - إحلال جزئي) بعدد 28 مدرسة بإجمالي 573 فصلا دراسيا بتكلفة حوالي 685.682 مليون جنيه.

تنفيذ الخطة الاستثمارية

واضاف محافظ القليوبية أنه تم خلال 2025 تنفيذ عدد كبير من المشروعات في القطاعات المختلفة بمحافظة القليوبية ، وفق الخطط الاستثمارية بنسبة تنفيذ 100% وفق معايير التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة للاستثمارات العامة بكافة مراحلها بداية من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة افتتاح المشروعات المنفذة مرورًا بمرحلة المتابعة الميدانية والمكتبية لتنفيذ الخطة.