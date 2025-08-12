ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بورسعيد بالنظام الفردي



أعلن القاضي حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بالنظام الفردي بمحافظة بورسعيد.



أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، والتي وصلت نحو 69 مليونا و333 ألفا و138 ناخبًا، وأن عدد الذين الأصوات الصحيحة التي قامت بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 11 مليون و321 ألف و70 صوتا من إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعددهم 11 مليون و837 ألف ناخب في انتخابات مجلس الشيوخ خلال حديثة بمؤتمر الهية الوطنية لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.