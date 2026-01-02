بتواجد مرموش| أغلى 25 لاعبا في ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ترتيب محمد صلا ح مفاجأة

بعد أن حسمت المنتخبات المتأهلة مواجهاتها في دور المجموعات وتحديد مواعيد الأدوار الإقصائية التي تمتد من 3 إلى 6 يناير، أُعلن عن قائمة أغلى 25 لاعبًا في دور الثمن النهائي (دور الـ16) من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

اعتمد ترتيب اللاعبين وفقاً لقيمتهم التسويقية في موقع ترانسفير ماركت العالمي، الذي يصنف اللاعبين بناءً على العمر، الأداء، الانتقالات، ومستوى الاحتراف في الأندية الأوروبية الكبرى.

وشهدت القائمة، مفاجآت تتعلق بمكانة بعض اللاعبين النشطين مع منتخباتهم في البطولة القارية.

أغلى 25 لاعبا في أمم أفريقيا

في مقدمة القائمة، يتصدر أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي ترتيب أغلى لاعبي الدور ثمن النهائي، بقيمة تصل إلى 80 مليون يورو، وهو ما يعكس قيمته الفنية والتسويقية، خاصة مع استضافته للمنافسات على أرض بلاده.

يأتي بعد حكيمي، الثنائي بريان مبيومو من الكاميرون وفيكتور أوسيمين مع نيجيريا بقيمة 75 مليون يورو لكل منهما.

وفي مركز الرابع الأغلى قيمة جاء عمر مرموش نجم المنتخب المصري، بقيمة 65 مليون يورو، وهو ما يعد مفاجأة في ظل مشاركته القوية مع الفريق في الدور الأول، إلى جانب تأثيره في قائمة هدافي المنتخب.

ولحق به في القائمة عدد من لاعبي المنتخبات الكبرى في القارة، من بينهم كارلوس باليبا (60 مليون يورو) وأماد ديالو لاعب كوت ديفوار بقيمة 50 مليون يورو، بالإضافة إلى عدد من لاعبي السنغال والجزائر والمغرب الذين يقاتلون من أجل التأهل إلى الأدوار المتقدمة.

ما ترتيب محمد صلاح؟

من بين أبرز الوجوه الأخرى في القائمة، تواجد محمد صلاح قائد المنتخب المصري بقيمة 30 مليون يورو، حيث احتل المركز الـ22 ضمن أغلى 25 لاعبًا في دور الـ16.

وتُظهر القائمة تنوعًا في تمثيل المنتخبات المختلفة، إذ تضم لاعبين من منتخبات المغرب، الكاميرون، نيجيريا، مصر، السنغال، الجزائر، كوت ديفوار، بوركينا فاسو وغيرها.

على الجانب الآخر، يواصل منتخب مصر بقيادة صلاح استعداداته لمباراة دور الـ16 المقررة ضد منتخب بنين يوم الإثنين 5 يناير 2026، في مواجهة تُعد تحدياً حقيقياً للفراعنة رغم التفوق التاريخي الذي يسجل لمصر في اللقاءات السابقة بين المنتخبين.

ويلتقى منتخب مصر مع منتخب بنين في السادسة مساء الاثنين المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، بعدما احتل منتخب بنين المركز الثالث خلف السنغال والكونغو الديمقراطية في مجموعته.