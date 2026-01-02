قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخلاء سبيل جميع المتهمين في أزمة فرح كروان مشاكل بشبرا الخيمة| تفاصيل
«مش هسيب حق ابني».. تفاصيل وفاة السباح جون ماجد غرقا بنادي الغابة
مصطفى بكري: الشاباك متورط في تمويل جهات مرتبطة بالإخوان داخل إسرائيل
بعد جون ماجد .. غرق الاطفال في حمامات السباحة حوادث مأساوية.. تفاصيل
رالي داكار السعودية 2026 ينطلق غدا بمشاركة 812 متسابقا ومسار يمتد عبر 7 مناطق
بتواجد مرموش| أغلى 25 لاعبا في ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ترتيب محمد صلا ح مفاجأة
أحمد كريمة: الحصول على الأحكام الشرعية من الذكاء الاصطناعي جريمة
مليارديرات التكنولوجيا يحصدون المكاسب ويبيعون أسهما بـ 16مليار دولار في 2025
مصطفى بكري: العرف السياسي يقضي باستقالة الحكومة مع بداية مجلس النواب الجديد
الرئيس اليمني يشيد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية
الرئاسة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي الجنوبي لإلقاء السلاح وفتح مطار عدن
شتاء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس السبت| تفاصيل
«مش هسيب حق ابني».. تفاصيل وفاة السباح جون ماجد غرقا بنادي الغابة

عبد العزيز جمال

شهدت منطقة مصر الجديدة مشاهد حزينة خلال الساعات الماضية، مع تشييع جنازة الطفل جون ماجد منير، الذي لقي مصرعه متأثرًا بحادث غرق داخل حمام سباحة نادي الغابة، بعد أيام من بقائه على أجهزة التنفس الصناعي داخل أحد المستشفيات، وسط اتهامات واسعة بالإهمال وغياب إجراءات السلامة.

تشييع جنازة الطفل بعد تصريح النيابة

وصرّحت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بدفن جثمان الطفل جون ماجد منير عقب الانتهاء من أعمال التشريح، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن واقعة غرقه داخل حمام سباحة نادي الغابة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، بعد نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.
 

وشُيعت جنازة الطفل من كنيسة الملاك بشيراتون، بحضور أسرته وعدد من أقاربه ومعارفه، في مشهد خيم عليه الحزن والأسى، خاصة بعد رحلة علاج قصيرة انتهت بإعلان وفاته رسميًا، متأثرًا بتلف كامل في خلايا المخ، وفق ما ورد في التقارير الطبية.

وفاة بعد أيام على أجهزة التنفس الصناعي

وكان الطفل قد ظل لعدة أيام داخل غرفة العناية المركزة، معتمدًا على أجهزة التنفس الصناعي، عقب تعرضه لحادث غرق داخل حمام السباحة، قبل أن تُعلن وفاته بعد تدهور حالته الصحية بشكل كامل، ودخوله في حالة موت إكلينيكي، بحسب ما أكدته الأسرة.

مطالبات عاجلة بالتحقيق

وفي أعقاب الوفاة، طالبت أسرة الطفل جون ماجد منير الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل وشامل في ملابسات الواقعة، مؤكدين أن ما حدث جاء نتيجة إهمال جسيم وغياب كامل لإجراءات السلامة والإنقاذ داخل حمام سباحة نادي الغابة.

وأكدت الأسرة أن توقف قلب الطفل لفترة طويلة داخل المياه أدى إلى تلف كامل في خلايا المخ، وهو ما أثبتته التقارير الطبية، وانتهى بوفاته، محملين إدارة النادي والمدربين المسؤولية الكاملة عما جرى.

رواية الأسرة الكاملة

وبحسب والد الطفل، فإن نجله، وهو من ذوي اضطراب طيف التوحد، كان يتردد بانتظام على حمام السباحة بصحبة والدته ومدرب خاص، يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع. وفي يوم الاثنين الموافق 8 ديسمبر 2025، تعرض الطفل لحالة إغماء مفاجئة داخل المياه، ليتبين لاحقًا في المستشفى أنه تعرض لسكتة قلبية كاملة.

وأوضح الأب، في تصريحات صحفية، أن الطفل ظل في قاع حمام السباحة قرابة دقيقة كاملة، وفقًا لمقطع فيديو اطلعت عليه الأسرة، دون أي تدخل فوري لإنقاذه، في ظل غياب منقذين معتمدين داخل الحمام، وعدم توافر أي تجهيزات إسعافية أساسية.

غياب تام لمعدات الإنقاذ

وأشار والد الطفل إلى عدم وجود أجهزة إسعاف أولي أو معدات إنعاش داخل حمام السباحة، مثل أسطوانات الأكسجين، أو أجهزة شفط المياه، أو جهاز الصدمات القلبية، معتبرًا ذلك مخالفة صريحة للاشتراطات القانونية المنظمة لعمل حمامات السباحة داخل الأندية.

وأضاف أن التعامل مع الحالة تم بشكل اجتهادي وغير طبي، حيث جرى نقل الطفل دون إدراك توقف القلب، ووُضع في وضعيات خاطئة، ما أدى، بحسب الأطباء، إلى استمرار انقطاع الأكسجين عن المخ وحدوث ضمور كامل في خلايا الدماغ، قبل أن يعود القلب للنبض بشكل ضعيف داخل المستشفى.

من جانبها، وجهت والدة السباح الراحل اتهامات صريحة لإدارة نادي الغابة بالإهمال، مؤكدة أن نجلها فقد الوعي مرتين متتاليتين دون التعامل مع حالته بالشكل المناسب، ما تسبب في تفاقم وضعه الصحي.

وقالت والدة جون ماجد في تصريحات : «مش هسيب حق ابني.. أنا مريضة وتعبانة، وعشان كده كنت مخلياه يتدرب مع مدرب خاص، إزاي المدرب يسيبه وميبقاش جنبه؟».

وأضافت أن نجلها كان يمارس رياضة السباحة منذ 9 سنوات كاملة تحت إشراف مدرب خاص، نظرًا لمعاناته من اضطراب التوحد، الأمر الذي يجعله بحاجة دائمة إلى متابعة دقيقة ومستمرة أثناء التدريبات، خاصة داخل حمامات السباحة.
 

حالة ميؤوس منها طبيًا

ومنذ وقوع الحادث، ظل الطفل يرقد على أجهزة التنفس الصناعي، بينما أبلغ الأطباء الأسرة أن الحالة ميؤوس منها طبيًا، واعتبروه في حكم المتوفى إكلينيكيًا، مع استمرار التدهور الصحي وظهور مضاعفات خطيرة استدعت إجراء فتحة حنجرية.

واختتمت الأسرة مناشدتها بمطالبة عاجلة بفتح تحقيق مستقل، وفحص كاميرات المراقبة داخل النادي، ومحاسبة جميع المتسببين في الواقعة، معتبرين أن ما حدث يمثل إهمالًا جسيمًا يرقى إلى مستوى الجريمة، ويهدد سلامة الأطفال، خاصة من ذوي الهمم، داخل الأندية الرياضية.

