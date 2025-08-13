بالأسماء.. ننشر القائمة الكاملة للفائزين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أعلن المستشار حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بالنظام الفردي بمحافظة القاهرة.

وأكد المستشار حازم بدوي، أن عدد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، والتي وصلت نحو 69 مليونا و333 ألفا و138 ناخبًا، وأن عدد الذين الأصوات الصحيحة التي قامت بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 11 مليون و321 ألف و70 صوتا من إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعددهم 11 مليون و837 ألف ناخب في انتخابات مجلس الشيوخ خلال حديثة بمؤتمر الهية الوطنية لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.

أسماء الفائزين في انتخابات الشيوخ بالقاهرة

أحمد حسين فايق صبور

جمال أبو الفتوح محمد محمد إبراهيم.

محمد مجد الدين فاروق المنزلاي.

محمد مظلوم محمد يوسف مطاوع.

أمير هلال عياد عطية.

محمد حمدي مصطفى رزق.

تامر عبدالحميد ممدوح أحمد.

إسماعيل علي نصرالدين عباس علي.

محمد مصطفى محمد نور الدين.

محمد أحمد عبدالرحمن فرج.

أسماء الفائزين في الجيزة

عادل ناصر

عمرو عكاشة

عمر زايد

محمد البديوي

عادل زيدان

محسن البطران

محمود مرجان

احمد الفار

أسماء الفائزين في القليوبية

سيد حجازي.

هشام حسيني ربيع .

عماد علي بركات.

محمد أبوزيد.

فتحي دسوي عبده.

أسماء الفائزين في الدقهلية

جمال عبد الظاهر

طارق عبد الهادي

محمد عبد المعطي

أحمد الهواري

خالد البسيوني

اياد صالح

أسماء الفائزين في المنوفية

أسامة مدكور

اسلام الفيشاوي

عبد الله الرفاعي

محمد موسي

أسماء الفائزين في الغربية

محمد عريبي

أحمد الباز

سمير عبد الدايم

محمد شعيب

أسماء الفائزين في اسيوط

مجدي سليم

مصطفي الكحيلي

عبد العاطي احمد عبد العاطي

عادل عبد العظيم عبد الحافظ

عمرو ابراهيم أبو العيون

أسماء الفائزين في سوهاج

مجدي القاضي

مدحت المدني

احمد فوزي عبد الكريم

ميشيل مرعي متري

محمد عبد العال محمد

أسماء الفائزين في كفر الشيخ

وليد زيتون

سامي سعد

ابراهيم عيسى

أسماء الفائزين في الفيوم

عمرو أبو السعود

حاتم المليجي

عصام الرتمي

وليد هويدي

أسماء الفائزين في بني سويف

محمد عبد الفضيل

احمد محسن

أسماء الفائزين في المنيا

أحمد عبد المنعم

علي أحمد شرموخ

الطاهر سيد فتح الباب

جمال عباس محمد

أحمد فاروق الجهمي

أسماء الفائزين في قنا

عبد الفتاح دنقل

عبد الفتاح الشحات

أشرف عبد الوهاب محمود

الفائز في الأقصر

الضوي احمد الضوي عديسى

أسماء الفائزين في أسوان

أحمد سعد درويش

ياسين عبد الصابور محمد

الفائز في البحر الأحمر

جمال صالح حفني

أسماء الفائزين في الشرقية

خالد سعيد

محمد مصطفي لطفي

محمد سليم

يحيي الطحاوي

عمرو التونسي

عبد الله الغزالي

ماجد دياب غانم

أسماء الفائزين في دمياط

وليد التمامي

أمير عبد الهادي الصديق

الفائز في بورسعيد

أحمد جوهر زايد

الفائز في السويس

أحمد حافظ

الفائز في شمال سيناء

سامي عيد عبد العزيز

الفائز في جنوب سيناء

موسي فراج موسي

أسماء الفائزين في الإسكندرية

عبد الله سعداوي ضيف الله

عمر خميس عمر

مصطفي عبد الله ابراهيم

رجائي محمد عزت

طارق عبد الوكيل أحمد

إيهاب زكريا عطا الله

أحمد سعيد يوسف

أسماء الفائزين في البحيرة

السيد محمود القفاص

محمد وجيه عبد الله

أحمد حسين عوض

عمرو سعد ذكي

سامح مصطفي صالح

محمد يوسف عبد الواحد

الفائز في مرسى مطروح

محمد دخيل الجراري.

وأُجريت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية يومي 4 و5 من أغسطس الجاري، وسط استعدادات أمنية وتنظيمية مشددة في مختلف الدوائر على مستوى محافظات الجمهورية.ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 63 مليون ناخب، موزعين على 8.286 لجنة انتخابية بمقار مختلفة تشمل المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، تحت إشراف قضائي كامل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بمشاركة 9.500 قاضٍ و2.500 قاضية.

كما وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على متابعة العملية الانتخابية من قبل 18 سفارة، و9 منظمات دولية، و58 منظمة محلية، إلى جانب 230 وسيلة إعلامية محلية ودولية حاصلة على تصاريح التغطية