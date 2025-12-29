قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأونروا: سكان غزة أجبروا على العيش وسط أنقاض آيلة للانهيار وخيام تفتقر لأدنى مقومات الأمان
الكرملين" يؤكد ضرورة سحب كييف لقواتها المسلحة من حدود دونباس الإدارية لوقف القتال
بعد الإعلان عن استشهاده.. من هو أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام؟
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12
بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في إنقلاب تروسيكل بالطريق الدائري بمركز ديروط بأسيوط
تغييرات بالجملة.. تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا فى أمم إفريقيا رسميًا
دعاء يوم الإثنين للصائمين.. اغتنم ساعة الإجابة في طلب العفو والمغفرة
توقعات أسعار الذهب 2026 .. هتشتري ولا هتبيع؟ خبير يوضح
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أخبار البلد

مصر للطيران للشحن الجوي تنجح في تجديد اعتماد شهادات ISO الدولية

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي في تجديد اعتماد عدد من شهادات ISO الدولية، بعد اجتيازها عمليات التدقيق بنجاح وذلك في إطار حرصها على الحفاظ على الاعتمادات الدولية والمحلية، وفي خطوة تعكس التزامها المستمر بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجالات السلامة والجودة.

وشملت الشهادات التي تم تجديد اعتمادها شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، وشهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018، وشهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001:2015، وشهادة نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000:2018.

وجاء هذا الإنجاز عقب اجتياز الشركة لعملية تفتيش دقيقة أجرتها شركة OSS Middle East، الجهة المانحة للاعتماد، والتي أكدت مطابقة جميع إجراءات وأنشطة الشركة للمتطلبات القياسية الدولية.

وحضر اعتماد الشهادات الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد EGAC، في تأكيد واضح على التزام الشركة بتطبيق سياسات السلامة والجودة وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ويهدف هذا الاعتماد إلى ضمان تقديم خدمات شحن جوي عالية الكفاءة والجودة، وفق أفضل الممارسات العالمية، كما يعكس التزام الشركة المستمر بتحسين أدائها وتطوير قدرات كوادرها البشرية، بما يتكامل مع رؤية مصر 2030 والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أعرب الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن شكره وتقديره للعاملين بشركة مصر للطيران للشحن الجوي على هذا الإنجاز، مشيدًا بالجهود المبذولة والعمل الجاد الذي أسفر عن تجديد اعتمادات شهادات ISO الدولية، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس مستوى الالتزام والانضباط المؤسسي وحرص فرق العمل على تطبيق أعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة، بما يعزز من مكانة مصر للطيران وقدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

في هذا السياق، أكد الطيار إيهاب الطحطاوي، على نجاح الشركة في اجتياز عمليات التدقيق لسنوات متتالية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يضع الشركة في مصاف الشركات العالمية الرائدة في مجال الشحن الجوي، ويمثل دافعًا قويًا لمواصلة تطوير الخدمات وتوسيع نطاقها، من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتطبيق أحدث التقنيات في صناعة النقل الجوي.

وأضاف الطحطاوي أن تجديد هذه الاعتمادات يؤكد التزام الشركة الراسخ بتقديم أعلى معايير السلامة والجودة في مجال نقل البضائع.

وشملت عمليات التفتيش جميع أنشطة الشركة، حيث أشاد فريق التفتيش بمستوى الوعي العالي لدى العاملين بأنظمة الجودة، مؤكدين على استمرارية الحفاظ على الاعتماد دون أية ملاحظات، وهو ما يُعد شهادة جدارة تعكس التزام شركة مصر للطيران للشحن الجوي بالمثابرة والحفاظ على المعايير العالمية.

مصر للطيران مصر للطيران للشحن الجوي شهادات ISO الدولية

