القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة

يلعب منتخب مصر في السادسة من مساء اليوم، أمام منتخب أنجولا، المباراة الثالثة في ختام دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقامة في المغرب، ولهذا فإن القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا هي أهم ما يشغل الجمهور المصري الآن قبل انطلاق المباراة في السادسة مساءا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

ومن القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا، أن تذاع عبر قناة بين سبورت، حيث ضمن منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، إثر الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب إفريقيا 1-0 في الجولة الثانية.

ومن القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا، هذه القنوات بالترددات الخاصة بها:

قناة TNT المغربية

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

ملاحظة: القناة مفتوحة وتحتاج إلى رسيفر يدعم Multistream

القناة المغربية الرياضية الأرضية Ariadiaa HD

التردد: 11180

القمر: بدر 26 شرق

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

ملاحظة: متاحة مجانًا لأجهزة Multistream

قناة ORTM (مالي)

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة RTS1 Sénégal (السنغال)

القمر: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11881

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة TVGE (غينيا الاستوائية)

القمر: أسترا 23 شرق

التردد: 12031

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

قناة Canal 2 International (الكاميرون)

القمر: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11431

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 18330

قناة Max Sport 1 البلغارية

القمر: يوتلسات 8 درجات غرب

التردد: 12604

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

نظام البث: DVB-S2

قناة Sportitalia الإيطالية

قناة رياضية وطنية إيطالية

متاحة عبر الإنترنت وخدمة HbbTV

تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

ويسعى حسام حسن لإتاحة الفرصة لعدد من اللاعبين الاحتياطيين لإكسابهم خبرة المشاركة في البطولة، مع الحفاظ على حظوظ الفريق في تحقيق الفوز.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي

خط الوسط: أحمد عيد، مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل، أحمد فتوح

خط الهجوم: مصطفى محمد، صلاح محسن.