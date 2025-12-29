قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفوق للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر وأنجولا قبل مباراة اليوم
شهر رجب .. اعرف فضله وحقيقة فرض الصلاة فيه
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إحداث تمييز في الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين
تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل
أخبار البلد

صرف 1.5 مليون جنيه لأسرة ضحية حادث عمل بجنوب سيناء

جانب من إجراءات عملية الصرف
جانب من إجراءات عملية الصرف

أعلنت وزارة العمل ،اليوم الاثنين ، عن حصول أسرة العامل ضحية حادث العمل أحمد ممدوح محمد محمد، أحد العاملين بشركة الباسم للمقاولات، المنفذة للأعمال الكهربائية بحقول بترول بلاعيم وبترومنت بمدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، على مستحقاتهم المالية القانونية التي تبلغ مليونًا وخمسمائة ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق العمال ومتابعة حوادث العمل وضمان سرعة صرف المستحقات المستحقة لأسر المتوفين.

وأوضحت الوزارة أن الحادث الأليم وقع في ديسمبر 2025، حيث وجه وزير العمل محمد جبران بتكثيف المتابعة الفورية للواقعة، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من خلال مديرية العمل بجنوب سيناء ومكتب عمل وصحة وسلامة مهنية أبو رديس، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وفي ضوء أحكام القانون، تقدم شقيق العامل المتوفى بشكوى رسمية إلى مكتب عمل أبو رديس، وعلى الفور كلف الوزير، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أكرم محمد سيد أحمد، بمتابعة الشكوى شخصيًا، والعمل على سرعة إنفاذ القانون وضمان حقوق أسرة المتوفى..وخلال فترة التسوية الودية، عُقدت عدة جلسات بحضور مدير المديرية ووكيل المديرية، كان آخرها بتاريخ 28 ديسمبر 2025، حيث استُكملت المباحثات التي بدأت منذ اليوم الأول لتقديم الشكوى واستمرت على مدار يوم كامل، وأسفرت عن التوصل إلى تسوية ودية حصل بموجبها الورثة الشرعيون (والدة المتوفى وشقيقاته) على كامل مستحقاتهم المالية.
كما تضمنت التسوية التزام الشركة بتعيين شقيق المتوفى بإحدى الشركات التابعة لها، وذلك بحضور ممثلي جميع الأطراف من شركات بترول بلاعيم، والباسم للمقاولات، وبترومنت.

وأضافت الوزارة أن المستشارين القانونيين لشركة بترول بلاعيم حضروا إلى مديرية العمل يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025، وأفادوا بأنه سيتم صرف مبلغ 55 ألف جنيه لأهل المتوفى من العاملين بالشركة في ذات اليوم.

وأكدت وزارة العمل أن الوزير تابع مجريات القضية أولًا بأول، ووجّه بسرعة إخطار أسرة المتوفى بحقوقهم القانونية، مشددًا على استمرار الوزارة في أداء دورها الرقابي والإنساني، وعدم التهاون مع أي تقصير يمس سلامة العمال أو حقوقهم المشروعة.

