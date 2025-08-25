قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء | إصابة 18 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة
الصور الأولى لحادث حريق جامعة قناة السويس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. لا تتكاسل عن ترديدها واغتنم فضلها
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص أعلى صحراوي أطفيح
20 إجراء عاجل .. كيف تستعد المدارس لبدء العام الدراسي الجديد ؟|صور
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء حلوى المولد والتهادي بها
بالأماكن.. وزير العدل يصدر قرارًا بتعيين مقار الدوائر العمالية في المحاكم الابتدائية
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة
كان هيموت أمه.. عجوز يهشم رأس ابنه المدمن ببولاق الدكرور
استعدادًا لبدء تنسيق المرحلة الثالثة.. دليل إرشادي لتوعية طلاب الثانوية العامة في "سؤال وجواب"
محمد صلاح على موعد مع التاريخ في موقعة ليفربول ونيوكاسل يونايتد
لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة ومنافية للآداب.. البلوجر نيرمين طارق تواجه هذه العقوبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في استراليا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

تصويت المصريين بالخارج في استراليا
تصويت المصريين بالخارج في استراليا
إسلام دياب

فتحت لجان الاقتراع فى أستراليا أبوابها أمام الناخبين المصريين في كلٍ من سفارة مصر في كانبرا، القنصلية العامة في ملبورن، القنصلية العامة في سيدني بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

تصويت المصريين بالخارج 

استقبل 136 مقرًا انتخابيًا في 117 دولة حول العالم خارج مصر تحت إشراف السفراء والدبلوماسيين المصريين بهذه الدول، المصريين المقيمين بالخارج ممن لهم حق التصويت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين للإدلاء بأصواتهم بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 

من جانبه، أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه وفقاً للجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ – الفصل التشريعي الثاني 2025-2030 – تجرى اليوم الاثنين الموافق الخامس والعشرين من أغسطس 2025 انتخابات جولة الإعادة خارج الجمهورية على مدار يومين عن دوائر محافظات الغربية، والاسماعيلية، وبنى سويف، والاقصر،     والوادي الجديد، وذلك في 136 مقراً انتخابياً في 117 دولة حول العالم تحت إشراف السفراء والدبلوماسيين المصريين بهذه الدول، على أن يبدأ التصويت في تمام الثانية عشر صباح يوم الاثنين بتوقيت القاهرة - التاسعة صباحاً حسب التوقيت المحلى لدولة نيوزيلندا، وهى أول سفارة يباشر بها الاقتراع بجولة الإعادة.

تصويت المصريين بـ نيوزيلندا 

فتحت لجان الاقتراع فى نيوزيلندا أبوابها أمام الناخبين المصريين فى مقر سفارة مصر بالعاصمة ويلينجتون.

وتتواصل عملية التصويت تباعًا في باقي المقار الانتخابية حول العالم، وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وذلك فى إطار جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات فتح مقرات اللجان على مدار الساعة  لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام.

