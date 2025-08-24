قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الروسي يستقبل سفير مصر في موسكو لتوديعه قبل انتهاء فترة عمله
إسرائيل.. احتجاجات عائلات الأسرى أمام منازل وزراء للمطالبة بصفقة تبادل وإنهاء الحرب
النيابة العامة تتصدى لجرائم الاعتداء على الحيوانات .. وهذه عقوبة تعذيبها بالقانون
بمشاركة مصرية وإقليمية.. القافلة الـ21 من المساعدات الإنسانية تعبر إلى غزة عبر كرم أبوسالم|فيديو
لا نجاة لنا من الفتن إلا به| علي جمعة: هلَّ شهر الأنوار فافرحوا برسول الله وعلِّموا أبناءكم حبَّه
بعد تراجع الأسعار.. شيفروليه لانوس سيدان بربع مليون جنيه | اعرف مواصفاتها
الاثنين والثلاثاء.. جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر وتساؤلات حول غرامة عدم المشاركة
تحرك جديد في أسعار الذهب مع احتمالية خفض سعر الفائدة
هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن
مصرع أخطر تجّار المخدرات بالأقصر وضبط كميات من السموم وسلاح ناري وذخائر
متعدد المراحل وقابل للانشطار| صاروخ يمني برأس حربي يثير قلقًا إسرائيليًا.. تفاصيل
القاهرة الإخبارية: الاحتلال يرفض دخول المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة
الاثنين والثلاثاء.. جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر وتساؤلات حول غرامة عدم المشاركة

إسلام دياب

يبدأ التصويت بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بين 10 مرشحين في 5 محافظات خارج جمهورية مصر العربية غدًا الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025، ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 26 أغسطس الجاري.

تصاعدت تساؤلات المواطنين حول الموقف القانوني لمن يتخلف عن التصويت دون عذر، وسط دعوات رسمية للمشاركة الواسعة وضمان أعلى نسب من الإقبال، بعد اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد جولة الإعادة انتخابات مجلس الشيوخ يومي 27 و 28 أغسطس في الداخل، 

 وبرزت على السطح تساؤلات من نوع: "هل سأُغرم إن لم أشارك؟ وهل هناك حبس؟ وما هي العقوبات الأخرى المرتبطة بالعملية الانتخابية؟"

في هذا السياق، ينص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على سلسلة من العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، في مقدمتها ما نصت عليه المادة 56 من أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء."

عقوبات رادعة لضمان نزاهة الانتخابات

القانون لا يكتفي فقط بعقوبة الغياب عن التصويت، بل يتضمن حزمة من العقوبات تصل إلى السجن المؤبد في حالات التعدي على القائمين على العملية الانتخابية، أو الغرامات الضخمة لمن يخرق ضوابط الدعاية، أو ينشر أخبارًا كاذبة للتأثير على الرأي العام.

ومن أبرز ما ورد في القانون:

الحبس حتى 5 سنوات لمن استخدم العنف أو التهديد لمنع أي مسؤول من أداء مهامه.

غرامات من 20 ألفًا إلى 200 ألف جنيه لنشر أخبار كاذبة عن المرشحين أو سير الانتخابات.

السجن وغرامة تصل لمليون جنيه في حال مخالفة ضوابط التمويل الانتخابي.

السجن والغرامة لمن شارك أكثر من مرة في الانتخاب، أو انتحل صفة غيره للإدلاء بصوته.

ضمانات قانونية وسرعة في المحاكمة

وفقًا للمادتين (71) و(73) من القانون، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع لجانها تتمتع بسلطات الضبط القضائي، كما تم تخصيص دوائر قضائية عاجلة في محاكم الاستئناف والابتدائية للفصل السريع في الجرائم الانتخابية، ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم.

رسالة القانون واضحة: المشاركة واجب.. والتلاعب له ثمن

بينما تواصل الدولة استعداداتها للعملية الانتخابية، تؤكد النصوص القانونية على أن المشاركة مسؤولية وطنية، وأن القانون لن يتهاون مع أي محاولة لإفساد العملية أو التلاعب بإرادة الناخبين.

انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ انتخابات جولة الإعادة خارج جمهورية مصر العربية

