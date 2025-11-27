قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التنمية المحلية تفتتح معرض مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

ايمان البكش

افتتحت الدكتورة منال عوض  وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اليوم معرض مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، المقام على هامش مؤتمر “إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر”، والذي عُقد اليوم برعاية وحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والسفراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والشركاء الدوليين.

شارك في الافتتاح كل من  محافظي قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والفيوم وعدد من نواب محافظي الصعيد وممثلي شركاء التنمية الدوليين. 

وأكّدت وزيرة التنمية المحلية ، خلال الافتتاح، أن المعرض يجسد أحد أهم مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يحظى بمتابعة مستمرة من فخامة رئيس الجمهورية، وبدعم وتمويل من الحكومة المصرية والبنك الدولي، كما يعكس المعرض ثمار الجهود المشتركة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمحافظات، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم سلاسل القيمة المحلية.

ويضم المعرض مجموعة واسعة من المشروعات التي نُفذت وطُورت في إطار البرنامج، وتشمل مشروعات إنتاجية وحرفية، وخطوط تصنيع مطوّرة، ومجمعات خدمية، ومحطات مرافق عامة تمت إعادة تأهيلها للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجودة المنتجات المعروضة وما تتسم به من ابتكار، مؤكدة أن هذا النموذج يعكس بوضوح التحول الذي أحدثه البرنامج في المحافظات المستهدفة، سواء عبر زيادة فرص العمل، أو تعزيز استدامة المشروعات المحلية، أو تحسين الخدمات والبنية الأساسية في المراكز والمدن.

وخلال جولتها بالمعرض، استمعت الوزيرة إلى عرض تفصيلي من الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، حول محتويات المعرض ومحاوره الأساسية، حيث استعرض الهلباوي نماذج من المشروعات التي تُمثل قصص نجاح حقيقية في تطوير التكتلات الاقتصادية وتحسين البنية التحتية، إلى جانب دعم الصناعات المحلية ورفع كفاءة الخدمات العامة. 

وقد أكدت الدكتورة منال عوض ، علي أهمية البناء على هذه التجارب في مرحلة التوسع المقبلة.

ويُعد المعرض نموذجًا حيًا لمسار وطني متكامل يجمع الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، ويرسخ رؤية واضحة لتعزيز قدرات الإدارة المحلية وتمكين المحافظات، مع وضع المواطن في صدارة أولويات التنمية.

ويقدم المعرض معروضات متنوعة تعكس الهوية الثقافية والتراثية لصعيد مصر، فضلًا عن نماذج لمشروعات تنموية كبرى تشمل تطوير التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية، وتحسين المرافق العامة والبنية التحتية. كما يبرز دور البرنامج في دعم الاستثمارات المحلية وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

ويُجسد المعرض حجم الإنجاز المتحقق على الأرض من خلال البرنامج، بدءًا من مشروعات البنية التحتية وصولًا إلى التكتلات الاقتصادية المحلية والمجمعات الصناعية الحديثة، بما يعكس أثر التعاون البنّاء بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية الدوليين.

