وزير البترول يبحث مع بل بوتر العالمية أليات تمويل مشروعات التعدين

في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات وتدبير التمويل لصناعة التعدين، التقي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع ستيفن كيت، مدير إدارة التمويل والاستشارات المالية بشركة بل بوتر العالمية وذلك خلال زيارته لمدينة بيرث بأستراليا.

حيث تم استعراض آليات دعم وتمويل مشروعات التعدين باعتبارها من المحفزات الأساسية للإستثمار في هذا القطاع .

وتطرق الجانبان إلى بحث فرص التعاون فى تمويل مشروعات الاستكشاف لدعم شركات التعدين الناشئة والمتوسطة، في إطار مناخ الاستثمار التعديني الجديد في مصر، بعد تطبيق إجراءات تستهدف زيادة ثقة المستثمرين وجاذبية الفرص التعدينية.

كما ناقش الجانبان أحدث الاتجاهات العالمية في تمويل قطاع التعدين، وآليات التعاون الممكنة مع الشركات التي أبدت اهتماماً فعلياً بالسوق المصري، لمساندتها في تأمين التمويل.