البترول: جلسة مباحثات مع وزير المناجم بغرب أستراليا لدعم التعاون وجذب الاستثمارات

بدأ المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، زيارةً رسمية إلى مدينة بيرث بغرب أستراليا، أحد أهم مراكز صناعة التعدي.

وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة لجذب شراكات واستثمارات جديدة من شركات التعدين الأسترالية للعمل في مصر، في ظل حزمة الإصلاحات والحوافز الجديدة التي تم تنفيذها لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار في قطاع التعدين.



وفي مستهل الزيارة التي رافقه خلالها الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، عقد الوزير جلسة مباحثات مع ديفيد مايكل وزير المناجم والبترول في حكومة غرب أستراليا، حيث تم استعراض تطورات التعاون المستمر بين الجانبين، وزيارة وفد المستثمرين الأستراليين للقاهرة مطلع الشهر الجاري، والحوافز الجديدة المقرر إعلانها لجذب شركات التعدين المتوسطة التي تمثل العمود الفقري لصناعة التعدين.

وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع خطاب نوايا مع جامعة مردوخ الأسترالية حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع سفير الإمارات تعزيز التعاون والشراكة في القطاع



وأعرب المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عن اعتزازه ببناء علاقات تعاون في مجال التعدين بين قطاع التعدين المصري والمؤسسات الحكومية المسئولة في غرب أستراليا، مثمناً ما تم تحقيقه خلال فترة وجيزة من خطوات بناءة على صعيد جذب مستثمري التعدين الأستراليين لاستكشاف الفرص المتاحة في مصر والاستفادة من حزمة الإصلاحات والحوافز الجديدة، إلى جانب التعاون العلمي ودعم التوصل لاتفاقيات مع كبرى الجامعات في غرب أستراليا لتنفيذ برامج متخصصة لبناء قدرات الكوادر البشرية في قطاع التعدين المصري.



و ناقشت المباحثات الاستفادة من الخبرات والتجارب الأسترالية في عدد من مجالات التعدين في مصر ومنها تطوير التشريعات اللازمة لتشجيع الاستثمار في تعظيم القيمة المضافة من الخامات من خلال مشروعات التصنيع.



كما جرى إلقاء الضوء على أفضل الممارسات الأسترالية المتعلقة بخفض مخاطر الاستثمار وتسهيل الإجراءات، وكذلك آليات التمويل لشركات التعدين بما في ذلك إمكانية فتح آفاق تعاون بين مصر والمؤسسات المالية الأسترالية والاستفادة من شراكات أستراليا مع مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولي الذي يبدي اهتماماً كبيراً بدعم الاستثمار التعدينى في مصر.



وأكد الوزيران في ختام اللقاء علي أهمية استمرار التعاون، واستثمار الزخم القائم في العلاقات لتحويله إلى مشروعات واستثمارات تعدينية مشتركة تعود بالنفع المتبادل علي الجانبين.

