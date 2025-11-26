غدا آخر موعد لتسجيل فاتورة الغاز.. تعرف على طرق التسجيل

أعلنت شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول، أن غدا، الخميس، هو آخر أيام نوفمبر الجارى.

وتوفِّر شركة بتروتريد عددا من الطرق الإلكترونية المختلفة التي يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز بوحداتهم السكنية، وتتضمن الآتى:

طرق تسجيل القراءة الشهرية للغاز

1 – من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

2 – إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

3 – عن طريق المحافظ الإلكترونية.

4 – تطبيق موبايل.

6 – من خلال مكاتب البريد المصرى.

7 – من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

8 – من خلال ماكينات الصرف الآلى.

9 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني لبتروتريد.

10 – الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

11 – خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أى موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727

12 – من خلال التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

13 – من خلال التوجُّه إلى أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأى وحدة على مستوى الجمهورية.

وتواصل "بتروتريد" التوسع في تطوير خدماتها الإلكترونية والخاصة بتسجيل القراءة الشهرية ودفع فاتورة الغاز الطبيعي لتيسير الخدمة المُقدمة لعملاء الشركة تنفيذاً لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.