الفقد أصعب شعور.. نجل طارق عبدالعزيز يحيي الذكرى الثانية لوفاته

احيا معتز نجل الفنان الراحل طارق عبد العزيز اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر، ذكرى رحيل والده الثانية، فيما حرص في الوقت نفسه على تهنئة صديقه الفنان أحمد خالد صالح بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف نفس اليوم.



ونشر معتز عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» مجموعة صور تجمعه بوالده الراحل، بالإضافة إلى صور لوالده مع أحمد خالد صالح، وكتب معبّرًا عن مشاعره:

"الفقد أصعب شعور ممكن إنسان يشعر به، وعلى قد ما أنا مفتقد لحضن أبي ومشتاق ليوم اللقاء العظيم به وبكل أحبابنا، على قد ما أنا ممتن لرحمة ربنا بيا أنه جعل لي مثال في صديق وأخ قريب خاض نفس التجربة قبلي بـ9 سنين وينقل لي خبرته في محاولات التخطّي التي مازلنا نفشل فيها حتى الآن."



وأضاف معتز:

"ويشاء السميع العليم أن يكون يوم فقدي لأبي هو نفس يوم ميلاد أخي الذي أعتبره والدي ووالدتي الثانيين… أحمد خالد صالح."



وتابع:"26/11/2024 تاريخ مليان مشاعر مختلطة، اكتفيت فيه بالدعاء لوالدي علنًا والمعايدة على أحمد سرًا. واليوم قررت أن أفك تضارب المشاعر هذا وأسألكم الفاتحة والدعاء لأبي الحبيب في ذكراه الثانية، وأعيد على أحمد علنًا في يوم ميلاده."



وختم معتز حديثه بالتعبير عن تقديره لصديقه:

"أحمد مش بس صاحب جدع وأخ عزيز وصديق صادق، أحمد أستاذ في فنه وأخلاقه وهدوءه وحكمته. تعلمت منك كثيرًا وما زلت، وربنا يجعلني من الشاهدين بالخير على أخلاقك وأعمالك الصالحة مع كل المحيطين بك.