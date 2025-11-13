كانوا منفصلين واتصالحوا ولا إشاعة؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

ظهر الفنانان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا معا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم أمس، بحضور نخبة من نجوم الفن.

يأتي هذا الظهور ردا على الشائعات التي انتشرت مؤخرا مؤكدة طلاقهما أو على الأقل انفصالهما نتيجة خلافات حادة حديث بينهما.

والسؤال: هل كانت أخبار انفصالهما شائعة أم حقيقة؟، وإذا كانت حقيقية كيف ظهرا معا في عزاء والد محمد رمضان، ثم ظهرا مرة أخرى في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أكد مصدر مقرب من الزوجين أنهما كانا منفصلين بالفعل، وأن خلافا حادا وقع بينهما، أدى إلى انفصال مؤقت دام عدة أسابيع، وهو الخلاف الذي وصل أيضا إلى والدها هاني مهنا، الذي رفض التعليق على أنباء انفصالهما، مؤكدا أنها أمور خاصة بابنته، ومن حقها فقط الكلام في الوقت المناسب، ولو كان الانفصال أو الخلاف غير حقيقي، لنفاه على الفور.

وأكد المصدر أن تدخل مقربين، وحب الزوجين لبعضهما، أعاد الأمور إلى طبيعتها بعد انفصال سريع، وعادت المياه إلى مجاريها، متمنيا لهما استمرار حياتهما الزوجية بسعادة.