فصل الكهرباء عن عدة مناطق بـ بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف،أنه سيتم فصل التيار غداً الجمعة الموافق 28 نوفمبر الجاري،عن عدد من المناطق والشوارع والجهات والمصالح الحكومية بمدينة بني سويف_العاصمة_ لمدة تتراوح ما بين: ساعة ونصف إلى 3 ساعات ، بسبب أعمال صيانة للوحة التوزيع بشارع عبد السلام عارف



وبحسب البيان الوارد من هندسة المدينة ، فقد تقرر قطع التيار الكهربائي ( من 7 صباحا حتى 8.30صباحاً )عن (منطقة الأباصيري /أبراج بانوراما مكة / شارع امتداد الأباصيري إلى الدائري /منطقة خلف الحزب /برج جاردن مكة /المنطقة بجوار السجل المدني / تقسيم الروضة/ برج عمار بشارع الروضة / برج العزيزية/عرفة ماركت/ برج ديارنا/ المنطقة خلف رنين/ التلفزيون /مساكن الإيواء بشارع الروضة/ شارع الروضة/ برج السراج هايتس/تقسيم الدولي المنطقة خلف اريال التلفزيون/مستشفى الحميات/ ش حلمي الملط ناحية مستشفى الحميات/ ش الروضة /مكتب البريد بالحميات/ مديرية التموين/منطقة القاضي /ميدان الحمام/ أمام أبراج الأوقاف)

فيما تقرر قطع التيار " من 8.30 صباحا حتى 10 صباحا "عن (منطقة مدرسة الثانوية العسكرية/قصر الثقافة/المنطقة أمام قصر الثقافة/مدرسة الدعوة/مساكن المشتل/حمام النادي الرياضي/منطقة الرحبة/منطقه الغمراوي/ش الجبالي/برج دار الشفاء بالغمراوي/منطقة بنى عطية/مربع القلل/ش الأباصيري /برج جاردينا/ أسواق الخديوي/كنيسة بنى عطية/المنطقة بجوارمدرسة الحديثة/النادي الرياضي/حمام السباحة الأوليمبي/النادي الاجتماعي/منطقة خلف الاستاد/ش عبد المنعم حافظ/منطقة خلف النادي الرياضي/نادي الشرطة/ سيتي كلوب/الصالة المُغطاة /مساكن خلف الاستاد /جزء من ش حلمي الملط/جزء من شارع الروضة /منطقة الحميات /مركز خدمة هندسة المركز /جراج مجلس المدينة)

في حين تقرر قطع الخدمة " لمدة 3 ساعات من 7 حتى 10 صباحا " عن مناطق (منطقة ترعة البوصة/ ش ع السلام عارف أمام السجل المدني/منطقة الشرطة العسكرية/ مركز المعلومات/مجلس الدولة/برج سما عارف /مبنى القطاع /ميني هندسة المدينة / مركز خدمه هندسة المدينة/منطقة الزراعيين/ برج باسم يوسف/المنطقة خلف البكري بشارع عبد السلام عارف/جزء من شارع مصطفى كامل/مستشفى جاما/نادى المعلمين / ش ٦ بنى سويف الجديدة/الأبنية التعليمة/منطقة بنى سويف الجديدة /مبنى السكان /الأحوال المدنية / شارع عبد السلام عارف بجوار مدرسة سان مارك/شارع زمزم /مبنى هندسة المركز / منطقة العجمي- منطقة السيدة حورية / مبنى التأمينات الاجتماعية/مبنى البريد/برج النصر شارع أحمد عرابي /مياه الاستاذ١ / مياه الاستاد ٢ - الوابرات)

وإذ يتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار