تضامن بني سويف تدعم كبار السن وتوفر رعاية إنسانية شاملة

قامت الدكتورة هبة الجلالى وكيل وزاره التضامن بالمحافظة ترافقها ريهام سيد مدير اداره الاسره والطفوله بمديريه التضامن بزياره دار مسنين" الخير والبركة " بشرق النيل التابع لجمعيه الشابات المسلمات بقيادة الحاجة زوزو الشيخ رئيس مجلس الادارة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتقديم المساندة العاجلة للحالات الإنسانية.

وقامت الدكتورة هبة الجلالى بتفقد الدار وتفقد حجرات النزلاء والاستماع إلى احتياجات النزلاء والاطمئان على تقديم الرعاية الطبية والمعيشية الكاملة له، بما يضمن له حياة كريمة وآمنة.

من جانب آخر كانت وكيل وزارة التضامن ببني سويف هبه الجلالي سبق وان ألتقت ووكيل وزاره الاوقاف الدكتور عاصم محمود قبيصي تزامنا مع انطلاق حملة ١٦ يوما لمناهضه العنف ضد المرأه خلال شهر نوفمبر.

وتم عقد لقاء تنسيقي بشأن تمكين واعظات وزاره الاوقاف من تقديم الدعم النفسي للمستفيدات من مركز الاستضافة وتوجيه المرأة بحضور الدكتورة دعاء محمد سعيد مدير إداره شئون المرأة بالمديرية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الخطة التنفيذية للندوات واللقاءات التى سوف تنفذ على مستوى إدارات المديرية وتحديد محاور الندوات والمحاضرات التى تتضمن التوعيه بحقوق المرأه فى الشريعة الاسلامية وبيان خطورة العنف بأشكاله ودور الأسره والمؤسسات الدينيه فى حماية المرأة.

أكدت خلاله وكيل وزارة التضامن على ضروره تضافر الجهود بين الجهات لتحقيق أهداف الحمله ونشر رسائلها فى مختلف فئات المجتمع.