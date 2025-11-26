محافظ بني سويف: إزالة أكثر من 1400 حالة ضمن حملات المرحلة الثالثة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، والتي تم مدها في ضوء قرار لجنة استرداد الأراضي باستمرار أعمال الموجة الحالية حتى 30 نوفمبر 2025، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراض الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير لإدارة الأملاك الدولة، تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تمت إزالته"منذ بداية المرحلة في 4 من شهر أكتوبر الماضي حتى 24 نوفمبر الجاري" وصل إلى 1419حالة (340 حالة أملاك دولة+ 1079زراعة)،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 27) يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر" أغسطس ،سبتمبر ،أكتوبر" بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس ، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر ، وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة التي بدأت منذ الرابع من أكتوبر وتقرر مدها حتى نهاية نوفمبر الحالي.