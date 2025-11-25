لمدة 3 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق وشوارع مدينة بني سويف

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف،أنه سيتم فصل التيار يوم الجمعة المُقبل 28 نوفمبر،عن عدد من المناطق والشوارع والجهات والمصالح الحكومية بمدينة بني سويف_العاصمة_ لمدة تتراوح ما بين: ساعة ونصف إلى 3 ساعات ، لصيانة لوحة التوزيع بشارع عبد السلام عارف

وبحسب البيان الوارد من هندسة المدينة ، فقد تقرر قطع التيار الكهربائي ( من 8.30 صباحا حتى 10 صباحاً )عن مناطق (منطقة الأباصيري /أبراج بانوراما مكة / شارع امتداد الأباصيري إلى الدائري /منطقة خلف الحزب /برج جاردن مكة /المنطقة بجوار السجل المدني / تقسيم الروضة/ برج عمار بشارع الروضة / برج العزيزية/عرفة ماركت/ برج ديارنا/ المنطقة خلف رنين/ التلفزيون /مساكن الايواء بشارع الروضة/ شارع الروضة/ برج السراج هايتس/تقسيم الدولي المنطقة خلف اريال التلفزيون/مستشفى الحميات/ ش حلمي الملط ناحية مستشفى الحميات/ ش الروضة /مكتب البريد بالحميات/ مديرية التموين/منطقة القاضي /ميدان الحمام/ أمام أبراج الأوقاف

بالإضافة إلى:منطقة مدرسة الثانوية العسكرية/قصر الثقافة/المنطقة أمام قصر الثقافة/مدرسة الدعوة/مساكن المشتل/حمام النادي الرياضي/منطقة الرحبة/منطقه الغمراوي/ش الجبالي/برج دار الشفاء بالغمراوي/منطقة بنى عطية/مربع القلل/ش الأباصيري /برج جاردينا/ أسواق الخديوي/كنيسة بنى عطية/المنطقة بجوارمدرسة الحديثة/النادي الرياضي/حمام السباحة الأوليمبي/النادي الاجتماعي/منطقة خلف الاستاد/ش عبد المنعم حافظ/منطقة خلف النادي الرياضي/نادي الشرطة/ سيتي كلوب/الصالة المُغطاة /مساكن خلف الاستاد /جزء من ش حلمي الملط/جزء من شارع الروضة /منطقة الحميات /مركز خدمة هندسة المركز /جراج مجلس المدينة

فيما تقرر قطع الخدمة " لمدة 3 ساعات بداية من الساعة 10 صباحا " عن مناطق (منطقة ترعه البوصة/ ش ع السلام عارف امام السجل المدني/منطقه الشرطة العسكرية/ مركز المعلومات/مجلس الدولة/برج سما عارف /مبنى القطاع /ميني هندسه المدينة / مركز خدمه هندسه المدينة/منطقه الزراعيين/ برج باسم يوسف/المنطقة خلف البكري بشارع عبد السلام عارف/جزء من شارع مصطفى كامل/مستشفى جاما/نادى المعلمين / ش ٦ بنى سويف الجديد/الأبنية التعليمة/منطقه بنى سويف الجديدة /مبنى السكان /الأحوال المدنية / شارع عبد السلام عارف بجوار مدرسة سان مارك/شارع زمزم /مبنى هندسة المركز / منطقة العجمي- منطقة السيدة جورية / مبنى التأمينات الاجتماعية/مبنى البريد/برج النصر شارع أحمد عرابي /مياه الاستاذ١ / مياه الاستاد ٢ - الوابرات)

وإذ يتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار



