قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يناقش إطلاق حملةالـ 16 يوما لمناهضة العُنف ضد المرأة .. تفاصيل

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خطة وفعاليات حملة "16يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، التي يتم تنفيذها في الفترة من 25 نوفمبر الجاري  وتستمر حتى 10 ديسمبر2025، تحت شعار"احميها ..ولا تؤذيها" تزامنًا مع الاحتفال العالمي  لمناهضة العنف القائم على النوع ، وضمن برنامج وخطة عمل  الحكومة في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 في محاورها الأربع، لدعم حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
 وناقش المحافظ آليات وإجراءات الحملة _التي يتم تنفيذها للعام السادس على التوالي _ وتوزيع المهام والأدوار الخاصة بكل جهة من الجهات المشاركة في الحملة التي سيتم تنفيذها "تحت رعاية المحافظ د.محمد هاني غنيم"،وبإشراف وحدة شئون المرأة بالديوان العام، مؤكداً أهمية الحملة في رفع الوعي بقضية العنف ضد المرأة، والعمل على القضاء على جميع أشكاله، مشيرًا إلى أن المرأة شري أساسي في بناء المجتمع، ولا بد من توفير بيئة آمنة تدعم تمكينها ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.

وأعربت مدير وحدة شؤون المرأة بديوان عام محافظة بني سويف" د. شيماء كرم"عن شكرها الكبير للدعم غير المحدود من المحافظ للحملة وغيرها من الجهود التي تمس قضايا المرأة في مختلف النواحي الحياتية ، موضحة أن حملة "16 يومًا " تمثل خطوة مهمة في رفع وعي المجتمع بأهمية احترام حقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، لاسيما وأن حملة هذا العام تركز بشكل خاص على مناهضة العنف الرقمي وتوفير الحماية الإلكترونية، لضمان بيئة رقمية آمنة لجميع النساء والفتيات، وتمكينهن من ممارسة حقوقهن بحرية وأمان،من خلال الأنشطة والبرامج بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بقضية مناهضة العنف ضد المرأة.

 وتتضمن فعاليات الحملة هذا العام مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات و لقاءات حول الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني، وكيفية الوقاية إلى التمكين"،  ودور الذكاء الاصطناعي في مواجهة العنف السيبراني "الرقمي "ضد المرأة ، والذي بات يشكل تحديًا كبيرًا أمام حماية النساء والفتيات في المجتمع، خاصة مع تنوع وتعدد أشكاله والتي  تشمل التحرش الإلكتروني، والابتزاز، ونشر الشائعات، وسرقة البيانات الشخصية، وهو ما يستلزم توعية المجتمع وتعزيز الأدوات القانونية والتقنية لمواجهته.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

أبرزها غياب التربية.. باحثة بمرصد الأزهر تحدد أسباب العنف ضد المرأة

الصلاة

احترام العبد لنداء الله.. أمين الإفتاء يوضح معنى الصلاة على وقتها

العنف ضد المرأة

باحثة بمرصد الأزهر: العنف ضد المرأة يتخذ صورًا خطيرة تتجاوز الضرب

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد