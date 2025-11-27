البابا تواضروس: الله ضابط الحياة.. والرضا يمنح السعادة ويتطلب "طول الأناة"

خلال اجتماع الأربعاء بكنيسة القديسة دميانة والشهيد أبانوب في ڤيينا، هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، أبناء الكنيسة ببدء صوم الميلاد، معربًا عن سعادته بزيارة النمسا التي تجمع بين المتابعة الصحية والخدمة.

أشاد قداسته بما قدمه كورال الأطفال والشباب من ترانيم، كما توجه بالشكر لنيافة الأنبا جابرييل والقس شنودة أنيس على كلمات الترحيب ومحبتهم.

وأكد البابا أن زياراته للنمسا وأسيوط هدفها الأساسي هو الخدمة، لافتًا إلى أن الخدمة تمنح الفرح والتعزية لأنها عمل للمسيح وسط الناس.

الرضا الحقيقي يمنح السعادة

وفي تعليمه الروحي، شدد قداسته على أن الله هو ضابط الحياة ويرتب كل تفاصيلها، وأن الرضا الحقيقي يمنح السعادة لكنه يحتاج إلى طول الأناة، لأن أعمال الله تتم بخطة وتدبير إلهي كامل.

واختتم بتهنئة الجميع بصوم الميلاد الذي يبلغ ٤٣ يومًا، مشيرًا إلى فرحته بالقداسات التي سيصليها خلال الزيارة وباللقاء مع أبناء الكنيسة في النمسا.