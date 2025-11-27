قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق وإصابة عمال.. طائرة مسيرة تستهدف حقل غاز في العراق
أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها
عرضوا أغاني عربية.. هاكرز يخترقون شاشات محطات الحافلات في إسرائيل
بدون إنسانية.. ماذا قال عمرو السوليه عن طريقة تعامل فايلر؟
البابا تواضروس: زيارتي للنمسا تستغرق أسبوعا للمتابعة الصحية والصلاة في قداسين
لاسارتي مكنش مستوعب.. عمرو السوليه يكشف كواليس خماسية صن داونز أمام الأهلي
10 أوقات يستجاب فيها الدعاء.. لا تفوت فرصة الإجابة
تحديد هوية المشتبه به في إطلاق النار أمام البيت الأبيض
دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد
البابا تواضروس: الله ضابط الحياة.. والرضا يمنح السعادة ويتطلب "طول الأناة"
خلال اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يهنئ ببدء صوم الميلاد | صور
بعد رحيلها المفاجئ.. ماذا قالت رئيسة قناة الشمس عن هبة الزياد؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
البابا تواضروس: الله ضابط الحياة.. والرضا يمنح السعادة ويتطلب "طول الأناة"

ميرنا رزق

خلال اجتماع الأربعاء بكنيسة القديسة دميانة والشهيد أبانوب في ڤيينا، هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، أبناء الكنيسة ببدء صوم الميلاد، معربًا عن سعادته بزيارة النمسا التي تجمع بين المتابعة الصحية والخدمة.

أشاد قداسته بما قدمه كورال الأطفال والشباب من ترانيم، كما توجه بالشكر لنيافة الأنبا جابرييل والقس شنودة أنيس على كلمات الترحيب ومحبتهم.

وأكد البابا أن زياراته للنمسا وأسيوط هدفها الأساسي هو الخدمة، لافتًا إلى أن الخدمة تمنح الفرح والتعزية لأنها عمل للمسيح وسط الناس.

الرضا الحقيقي يمنح السعادة

وفي تعليمه الروحي، شدد قداسته على أن الله هو ضابط الحياة ويرتب كل تفاصيلها، وأن الرضا الحقيقي يمنح السعادة لكنه يحتاج إلى طول الأناة، لأن أعمال الله تتم بخطة وتدبير إلهي كامل.

واختتم بتهنئة الجميع بصوم الميلاد الذي يبلغ ٤٣ يومًا، مشيرًا إلى فرحته بالقداسات التي سيصليها خلال الزيارة وباللقاء مع أبناء الكنيسة في النمسا.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة صوم الميلاد صوم الأنبا جابرييل

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

رمضان صبحي

رسميًا.. إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

شوربة القرع

طريقة عمل شوربة القرع بمذاق شهي .. اعرفي المقادير

ماربورج

أثار قلق العالم .. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج

آلام المفاصل

لماذا تزداد آلام المفاصل بعد سن الأربعين؟.. 7 أسباب خفية لا ينتبه لها أحد

هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى آخر ظهور لها

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

سيتروين تكشف عن السيارة الأحادية التي ستحمل ألوانها ببطولة فورمولا إي

بعد انتشار الأنفلونزا الموسمية.. مشروب لعلاج البرد بسرعة

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

