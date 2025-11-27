البابا تواضروس: زيارتي للنمسا تستغرق أسبوعا للمتابعة الصحية والصلاة في قداسين

في اجتماع الأربعاء بكنيسة القديسة دميانة والشهيد أبانوب في الحي الـ٢١ بڤيينا، هنا قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ،أبناء الكنيسة ببدء صوم الميلاد، معبرًا عن سعادته بوجوده وسطهم وزيارته التي تجمع بين المتابعة الصحية والصلاة والخدمة.

أشاد قداسته بما قدمه كورال الأطفال والشباب من ترانيم، مؤكدًا أن زياراته للنمسا منذ عام ٢٠٠٣ هي زيارات هدفها الخدمة، كما كانت زيارته الأخيرة لأسيوط خدمة مكثفة من الصباح حتى المساء.

الخدمة تمنح الفرح والتعزية

وتحدث البابا عن قيمة الخدمة التي تمنح الفرح والتعزية، ثم قدّم تعليما روحيا أكد فيه أن الله هو ضابط الحياة ويرتب كل تفاصيلها، وأن الرضا مصدر سعادة لكنه يحتاج إلى طول الأناة لأن أعمال الله تتم بخطة دقيقة.

كما شكر قداسته نيافة الأنبا جابرييل على جهوده في بناء خدمة قوية وجماعية في الإيبارشية، وأشاد باندماج أبناء الكنيسة من خلفيات متعددة كعائلة واحدة.

وفي الختام هنأ الحضور بصوم الميلاد الذي يمتد ٤٣ يوما، مشيرا إلى أن زيارته الحالية ستستغرق أسبوعا تشمل المتابعة الصحية وصلوات القداسات مع أبناء الكنيسة في النمسا.