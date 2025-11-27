قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار أسوان.. إحلال وتجديد لمساكن المغتربين وأنشطة للعمل الأهلى والدعم الفنى وتطعيم للأطفال

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 26/11/2025 .

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان  أنه فى ظل التعاون المثمر والبناء بين المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة الدكتور شريف الشربينى فقد تم موافقة الوزير على توفير إعتماد مالى بقيمة 12 مليون جنيه ، وذلك إستجابة لمطلب محافظ أسوان ، ليتم ضخها فى مشروع توصيل المرافق العامة بقرية وادى العرب بنصر النوبة .

جاء ذلك أثناء تصديق المحافظ على المذكرة الخاصة بمديرية الإسكان ، والتى قام بعرضها اللواء أحمد سامى مدير عام المديرية لتكليف قطاع قطاع كهرباء أسوان بقيادة المهندس محمد فوزى لتوصيل التيار الكهربائى لقرية وادى العرب بما يساهم فى توفير هذه الخدمات الحيوية لـ 84 منزلاً داخل القرية ، وبما يعود بالنفع المباشر على الأهالى.

محافظ أسوان: اعتماد مالي 12مليون جنيه لتوصيل شبكات المياه والكهرباء لخدمة 84 منزلا

واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان أعمال حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الالمانية للفئة العمرية من 9 شهور حتى 12 عاماً، وذلك فى إطار جهود وزارة الصحة لرفع المناعة المجتمعية والوقاية من الأمراض المعدية. 


من جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بأسوان، أن إجمالى الأطفال الذين تلقوا التطعيم حتى الآن بلغ 457 ألفا و994 طفلا، بنسبة تغطية وصلت إلى 81%، وأن الفرق الطبية واصلت جهودها الميدانية المكثفة للوصول إلى أعلى نسب قبل انتهاء الحملة.


صحة أسوان: تطعيم 457 ألفا و994 طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية

جهود متنوعة

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن تطوير آليات إدارة الأصول الإستثمارية ومنظومة الصيانة والتشغيل على مستوى المحافظة يعد خطوة هامة لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة ودعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المحلية المتكاملة .

وأشار المحافظ إلى أن التعاون مع مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية يمثل دعماً حقيقياً للمحافظة خاصة فى مجال تحديث نظم العمل وتعزيز التكنولوجيا وتحسين آليات المتابعة والتقييم داخل الإدارات والأجهزة التنفيذية المعنية .

أسوان.. تطوير منظومة إدارة الأصول الإستثمارية والصيانة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نائبه المهندس عمرو لاشين باستكمال سلسلة جلسات الاستماع والتشاور المجتمعى لفريق عمل صياغة استراتيجية العمل الأهلى والتنموى على مستوى مستوى الشركاء لمتابعة الاستعدادات النهائية لتدشين الاستراتيجية، والمقرر إطلاقها رسمياً فى ديسمبر المقبل، وأثناء الجلسة التنسيقية بحضور شركاء التنمية.


استعدادات نهائية بأسوان لتدشين استراتيجية العمل الأهلى والتنموى

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان

