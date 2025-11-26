أسوان.. تطوير منظومة إدارة الأصول الإستثمارية والصيانة

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن تطوير آليات إدارة الأصول الإستثمارية ومنظومة الصيانة والتشغيل على مستوى المحافظة يعد خطوة هامة لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة ودعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المحلية المتكاملة .

وأشار المحافظ إلى أن التعاون مع مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية يمثل دعماً حقيقياً للمحافظة خاصة فى مجال تحديث نظم العمل وتعزيز التكنولوجيا وتحسين آليات المتابعة والتقييم داخل الإدارات والأجهزة التنفيذية المعنية .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية ، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور محمد فتحى مدير المشروع ، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل، بالإضافة إلى الدكتور مهاب الرفاعى ، والمهندس أحمد شاكر إستشارى إدارة الأصول ، وأيضاً الدكتورة هبة مغيب إستشارى الصيانة والتشغيل بالمشروع .

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالتعاون المثمر والمتواصل بين المحافظة ومشروع الدعم الفنى ودور ذلك فى تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية وورش العمل التي تدعم تطوير الإدارة المحلية ، لافتاً إلى أن تحديث منظومة إدارة الأصول سيساهم في رفع كفاءة تشغيل المشروعات القائمة ودعم مجالات التنمية الإقتصادية وتعظيم الإستفادة من الإمكانات الإستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها المحافظة .

جهود متنوعة

كما أشار المحافظ إلى ضرورة إستخدام التكنولوجيا الحديثة وتحسين آليات التشبيك بين الجهات المعنية بما يساهم فى تسريع وتيرة العمل ورفع كفاءة الأداء فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية .

وخلال اللقاء إستعرض وفد مشروع الدعم الفنى خطة العمل الجارية والتي تشمل إعداد تحليل شامل للوضع الراهن لمنظومتى إدارة الأصول والصيانة ، مع ربط نتائج التحليل بالخطة الإستثمارية للمحافظة ، بالإضافة إلى وضع منظومة مؤسسية متطورة لإدارة الأصول الإستثمارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

بجانب إعداد دليل تفصيلي وبرنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين في إدارة الأصول والصيانة والتشغيل ، فضلاً عن القيام بعدد من الزيارات الميدانية وتنظيم ورش عمل تدريبية تستهدف الإدارات المختصة بإدارة الأصول والصيانة والتشغيل من أجل مناقشة الوضع الحالي وبحث مقترحات التطوير لتعزيز القدرات الإدارية والفنية للمسئولين والعاملين بالجهاز التنفيذى وذلك ضمن جهود وزارة التنمية المحلية لدعم اللامركزية وتنمية محافظات الصعيد ، وفى مقدمتها محافظة أسوان .