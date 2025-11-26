قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: اعتماد مالي 12مليون جنيه لتوصيل شبكات المياه والكهرباء لخدمة 84 منزلا

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان  أنه فى ظل التعاون المثمر والبناء بين المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة الدكتور شريف الشربينى فقد تم موافقة الوزير على توفير إعتماد مالى بقيمة 12 مليون جنيه ، وذلك إستجابة لمطلب محافظ أسوان ، ليتم ضخها فى مشروع توصيل المرافق العامة بقرية وادى العرب بنصر النوبة .

جاء ذلك أثناء تصديق المحافظ على المذكرة الخاصة بمديرية الإسكان ، والتى قام بعرضها اللواء أحمد سامى مدير عام المديرية لتكليف قطاع قطاع كهرباء أسوان بقيادة المهندس محمد فوزى لتوصيل التيار الكهربائى لقرية وادى العرب بما يساهم فى توفير هذه الخدمات الحيوية لـ 84 منزلاً داخل القرية ، وبما يعود بالنفع المباشر على الأهالى.

جهود محافظة أسوان

وأكد المحافظ على أن أنه بالتوازى سيتم تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندس عامر أبو حلاوة لإستكمال شبكات وخطوط مياه الشرب .

وهو الذى يأتى فى إطار حرص المحافظة على المضى قدماً لتقديم كامل الدعم لتلبية المطالب الجماهيرية بأسلوب ممنهج وعلمى ومحكم ومنظم ، وذلك وفقاً للنهج الجديد الذى يتم تطبيقه لإقتحام المشاكل والشكاوى المتراكمة ، ووضع الحلول الفورية بكافة قطاعات العمل العام بما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى  .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

ترشيحاتنا

آلام المفاصل

لماذا تزداد آلام المفاصل بعد سن الأربعين؟.. 7 أسباب خفية لا ينتبه لها أحد

الجهاز الهضمي

لماذا أصبح التهاب المعدة مرض العصر؟.. 7 أسباب أغلبها من البيت

الشاي الأخضر

يشيد به خبراء التغذية.. مشروب سحري لصحة القلب والمناعة والتخسيس

بالصور

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

جهاز المناعة
جهاز المناعة
جهاز المناعة

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد