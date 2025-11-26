محافظ أسوان: اعتماد مالي 12مليون جنيه لتوصيل شبكات المياه والكهرباء لخدمة 84 منزلا

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أنه فى ظل التعاون المثمر والبناء بين المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة الدكتور شريف الشربينى فقد تم موافقة الوزير على توفير إعتماد مالى بقيمة 12 مليون جنيه ، وذلك إستجابة لمطلب محافظ أسوان ، ليتم ضخها فى مشروع توصيل المرافق العامة بقرية وادى العرب بنصر النوبة .

جاء ذلك أثناء تصديق المحافظ على المذكرة الخاصة بمديرية الإسكان ، والتى قام بعرضها اللواء أحمد سامى مدير عام المديرية لتكليف قطاع قطاع كهرباء أسوان بقيادة المهندس محمد فوزى لتوصيل التيار الكهربائى لقرية وادى العرب بما يساهم فى توفير هذه الخدمات الحيوية لـ 84 منزلاً داخل القرية ، وبما يعود بالنفع المباشر على الأهالى.

جهود محافظة أسوان

وأكد المحافظ على أن أنه بالتوازى سيتم تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندس عامر أبو حلاوة لإستكمال شبكات وخطوط مياه الشرب .

وهو الذى يأتى فى إطار حرص المحافظة على المضى قدماً لتقديم كامل الدعم لتلبية المطالب الجماهيرية بأسلوب ممنهج وعلمى ومحكم ومنظم ، وذلك وفقاً للنهج الجديد الذى يتم تطبيقه لإقتحام المشاكل والشكاوى المتراكمة ، ووضع الحلول الفورية بكافة قطاعات العمل العام بما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى .