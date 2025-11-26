صحة أسوان: تطعيم 457 ألفا و994 طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية

واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان أعمال حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الالمانية للفئة العمرية من 9 شهور حتى 12 عاماً، وذلك فى إطار جهود وزارة الصحة لرفع المناعة المجتمعية والوقاية من الأمراض المعدية.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بأسوان، أن إجمالى الأطفال الذين تلقوا التطعيم حتى الآن بلغ 457 ألفا و994 طفلا، بنسبة تغطية وصلت إلى 81%، وأن الفرق الطبية واصلت جهودها الميدانية المكثفة للوصول إلى أعلى نسب قبل انتهاء الحملة.

تطعيم

وأوضح مدير الطب الوقائى أن الحملة نجحت كذلك فى تطعيم أكثر من 3 آلاف طفل وافد غير مصرى داخل نطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة بضمان وصول الخدمة لجميع الأطفال دون أى تمييز، داخل المدارس الحكومية والخاصة والدولية، إلى جانب القرى والتجمعات السكنية.

وأشار أبو المجد إلى أن فرق التطعيم انتشرت يوميًا وفق خطة تغطى القرى والنجوع والمناطق النائية، مع تنفيذ زيارات متابعة ميدانية لضمان جودة الخدمة وتسجيل البيانات بدقة، بما يحقق أعلى معدلات الأمان الوقائى للأطفال.