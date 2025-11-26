قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القانون يحذر المخالفين| عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. وكيفية تنفيذها
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
محافظات

صحة أسوان: تطعيم 457 ألفا و994 طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية

جهود حملة التطعيم
جهود حملة التطعيم
محمد عبد الفتاح

واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان أعمال حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الالمانية للفئة العمرية من 9 شهور حتى 12 عاماً، وذلك فى إطار جهود وزارة الصحة لرفع المناعة المجتمعية والوقاية من الأمراض المعدية. 

من جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بأسوان، أن إجمالى الأطفال الذين تلقوا التطعيم حتى الآن بلغ 457 ألفا و994 طفلا، بنسبة تغطية وصلت إلى 81%، وأن الفرق الطبية واصلت جهودها الميدانية المكثفة للوصول إلى أعلى نسب قبل انتهاء الحملة.

 تطعيم

وأوضح مدير الطب الوقائى أن الحملة نجحت كذلك فى تطعيم أكثر من 3 آلاف طفل وافد غير مصرى داخل نطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة بضمان وصول الخدمة لجميع الأطفال دون أى تمييز، داخل المدارس الحكومية والخاصة والدولية، إلى جانب القرى والتجمعات السكنية.

وأشار أبو المجد إلى أن فرق التطعيم انتشرت يوميًا وفق خطة تغطى القرى والنجوع والمناطق النائية، مع تنفيذ زيارات متابعة ميدانية لضمان جودة الخدمة وتسجيل البيانات بدقة، بما يحقق أعلى معدلات الأمان الوقائى للأطفال.

