استعدادات نهائية بأسوان لتدشين استراتيجية العمل الأهلى والتنموى

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نائبه المهندس عمرو لاشين باستكمال سلسلة جلسات الاستماع والتشاور المجتمعى لفريق عمل صياغة استراتيجية العمل الأهلى والتنموى على مستوى مستوى الشركاء لمتابعة الاستعدادات النهائية لتدشين الاستراتيجية، والمقرر إطلاقها رسمياً فى ديسمبر المقبل، وأثناء الجلسة التنسيقية بحضور شركاء التنمية.

يأتى ذلك فى إطار دعم الدولة لجهود التنمية المستدامة وتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتماشياً مع رؤية مصر 2030 بما ينعكس بالإيجاب على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

فيما أكد المهندس عمرو لاشين أنه بناءً على توجيهات محافظ أسوان لإطلاق استراتيجية العمل الأهلى وإعداد وصياغة استراتيجيات قطاعية فى ضوء رؤية أسوان 2040.

فقد تم التعاون مع جميع الشركاء بالجهات التنفيذية والحكومية والأكاديمية، وممثلى القطاع الخاص والبنوك الوطنية والجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، والذين حرصوا على العمل على قدم وساق بروح الفريق الواحد، لكى يتم إعداد وثيقة تعبر عن احتياجات المجتمع المحلى، وتشمل برامج ومشروعات تستجيب لمختلف الاحتياجات المرصودة بشكل علمى سليم ومنهج موثوق.

استراتيجية العمل الأهلى

وقال إن عملية إعداد استراتيجية العمل الأهلى مرت بثلاث مراحل بدأت المرحلة الأولى منها فى الفترة من مارس إلى مايو، والمرحلة الثانية من يونيو إلى سبتمبر، والمرحلة الثالثة من أكتوبر وحتى ديسمبر، ليمثل ذلك خطوة نوعية نحو تعزيز دور المجتمع المدنى في دعم جهود التنمية المحلية، حيث بلغ عدد الجمعيات الأهلية المشاركة فى تنفيذ محاور الاستراتيجية نحو 300 جمعية أهلية، وهو ما يعكس حجم التفاعل المجتمعي الواسع مع أهدافها التى ستساهم بأن تكون أسوان بوابة تنموية واقتصادية نحو قارة أفريقيا.

وقد شهدت الجلسة عرض آليات التنسيق بين الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية لتفعيل الشراكات والتشبيك فيما بينهم، حيث سيتم تعميم عقد مثل هذه الجلسات التشاورية بمختلف مدن ومراكز المحافظة لضمان جاهزية القطاعات المختلفة للمشاركة الفعالة فى تنفيذ البرامج والمبادرات التي تتضمنها الاستراتيجية، والتى تركز على تحقيق التنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي، والتحول الرقمى، والصحة، وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى.