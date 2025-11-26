محافظ أسوان يكلف باستكمال جلسات الاستماع والتشاور لتدشين استراتيجية العمل الأهلي والتنموي

كلف محافظ أسوان دكتور إسماعيل كمال ، نائبه المهندس عمرو لاشين باستكمال سلسلة جلسات الاستماع والتشاور المجتمعى لفريق عمل صياغة استراتيجية العمل الأهلي والتنموي على مستوى الشركاء لمتابعة الاستعدادات النهائية لتدشين الاستراتيجية، والمقرر إطلاقها رسمياً فى ديسمبر المقبل.

وأكد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان - بحسب بيان صادر اليوم الأربعاء - أنه بناء على توجيهات محافظ أسوان لإطلاق استراتيجية العمل الأهلى وإعداد وصياغة استراتيجيات قطاعية فى ضوء رؤية أسوان 2040 ، تم التعاون مع كافة الشركاء بالجهات التنفيذية والحكومية والأكاديمية ، وممثلى القطاع الخاص والبنوك الوطنية والجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى ، والذين حرصوا على العمل على قدم وساق بروح الفريق الواحد ، لكى يتم إعداد وثيقة تعبر عن احتياجات المجتمع المحلى ، وتشمل برامج ومشروعات تستجيب لمختلف الاحتياجات المرصودة بشكل علمى سليم ومنهج موثوق.

ولفت الى أن عملية إعداد إستراتيجية العمل الأهلى مرت بثلاث مراحل بدأت المرحلة الأولى منها فى الفترة من مارس إلى مايو، والمرحلة الثانية من يونيو إلى سبتمبر ، والمرحلة الثالثة من أكتوبر وحتى ديسمبر، ليمثل ذلك خطوة نوعية نحو تعزيز دور المجتمع المدنى في دعم جهود التنمية المحلية .. حيث بلغ عدد الجمعيات الأهلية المشاركة فى تنفيذ محاور الإستراتيجية نحو 300 جمعية أهلية وهو ما يعكس حجم التفاعل المجتمعي الواسع مع أهدافها التى ستساهم بأن تكون أسوان بوابة تنموية وإقتصادية نحو قارة أفريقيا.

وأشار البيان الى أن الجلسة التشاورية شهدت عرض آليات التنسيق بين الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية لتفعيل الشراكات والتشبيك فيما بينهم .. حيث سيتم تعميم عقد مثل هذه الجلسات التشاروية بمختلف مدن ومراكز المحافظة لضمان جاهزية القطاعات المختلفة للمشاركة الفعالة فى تنفيذ البرامج والمبادرات التي تتضمنها الإستراتيجية ، والتى تركز على تحقيق التنمية المستدامة ، والتمكين الإقتصادى ، والتحول الرقمى ، والصحة ، وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى.

