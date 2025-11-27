البابا تواضروس: الصوم طريق للتوبة والرحمة وتجديد الحياة

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء من كنيسة القديسة دميانة والشهيد أبانوب في ڤيينا، ضمن سلسلة عظاته "أصحاحات متخصصة"، متناولا هذا الأسبوع موضوع "الصوم ومبادئ للحياة الشخصية" من خلال تأملات في إشعياء 58: 6-7.

صوم الميلاد

أوضح قداسته أن صوم الميلاد يتميز بالتسبحة الكيهكية التي تركز على طاعة السيدة العذراء، وبقراءات إنجيل لوقا الأصحاح الأول طوال آحاد الشهر. كما قدّم تدريبا روحيا بالدعوة لقراءة سفر الخروج خلال فترة الصوم.

وحدد البابا أربعة مبادئ أساسية للحياة الروحية أثناء الصوم:

1. تجديد العلاقة مع الله بالتوبة، فالصوم هو تغيير اتجاه ووعي بالخطية.

2. التحرر من القساوة والامتلاء بالرحمة، كما تُعلّمنا كلمات "كيرياليسون" في التسبحة.

3. طرد الأنانية وترتيب الأولويات من خلال العطاء وخدمة المحتاجين.

4. تحويل الصوم إلى أسلوب حياة ينعكس نورًا في العلاقات وصحة النفس والجسد.

واختتم قداسته بالتأكيد أن الصوم ليس مجرد امتناع عن الطعام، بل فرصة لتجديد القلب والحياة.