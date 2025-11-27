قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

البابا تواضروس: الصوم طريق للتوبة والرحمة وتجديد الحياة

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء من كنيسة القديسة دميانة والشهيد أبانوب في ڤيينا، ضمن سلسلة عظاته "أصحاحات متخصصة"، متناولا هذا الأسبوع موضوع "الصوم ومبادئ للحياة الشخصية" من خلال تأملات في إشعياء 58: 6-7.

صوم الميلاد

أوضح قداسته أن صوم الميلاد يتميز بالتسبحة الكيهكية التي تركز على طاعة السيدة العذراء، وبقراءات إنجيل لوقا الأصحاح الأول طوال آحاد الشهر. كما قدّم تدريبا روحيا بالدعوة لقراءة سفر الخروج خلال فترة الصوم.

وحدد البابا أربعة مبادئ أساسية للحياة الروحية أثناء الصوم:

1. تجديد العلاقة مع الله بالتوبة، فالصوم هو تغيير اتجاه ووعي بالخطية.

2. التحرر من القساوة والامتلاء بالرحمة، كما تُعلّمنا كلمات "كيرياليسون" في التسبحة.

3. طرد الأنانية وترتيب الأولويات من خلال العطاء وخدمة المحتاجين.

4. تحويل الصوم إلى أسلوب حياة ينعكس نورًا في العلاقات وصحة النفس والجسد.

واختتم قداسته بالتأكيد أن الصوم ليس مجرد امتناع عن الطعام، بل فرصة لتجديد القلب والحياة.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الصوم العذراء كيرياليسون التسبحة

هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى آخر ظهور لها
فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
سيارة سيتروين
مشروبات لعلاج البرد
