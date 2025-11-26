البترول تشارك في أسبوع الكويت السادس عشر بالقاهرة

شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية في فعاليات أسبوع الكويت السادس عشر، الذي يُقام في القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك من خلال جناح خاص ضمن معرض الشركات المصرية والكويتية.

الشركات المشاركة

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الجناح ضم كلًا من هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجت»، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، وشركة الحفر المصرية، وشركة خدمات البترول البحرية PMS، والشركة الحديثة للحفر.