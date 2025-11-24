قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع سفير الإمارات تعزيز التعاون والشراكة في القطاع

وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع سفير الإمارات تعزيز التعاون والشراكة في قطاع البترول والغاز
وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع سفير الإمارات تعزيز التعاون والشراكة في قطاع البترول والغاز
أمل مجدى

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز.

وخلال اللقاء، أكد الوزير على العلاقات البناءة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، والشراكات الناجحة في قطاع البترول والغاز، مضيفاً أن العمل جارٍ على تطوير وتنمية الشراكة بين مصر والإمارات في هذا القطاع الهام، وفتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم أعمال الشركات البترولية المصرية في الإمارات، مشيداً بالتعاون المثمر في هذا المجال مع كبار المسؤولين الإماراتيين، وفي مقدمتهم الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجموعة أدنوك، والمهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

ولفت الوزير إلى الاستثمارات الهامة للشركات الإماراتية في عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر، ومنها شركات أركيوس، ومبادلة، ودراجون أويل، ودانة غاز، حيث اختارت شركة أركيوس مصر مركزاً لانطلاق أعمالها في شرق المتوسط.

كما أشار إلى التعاون الجاري مع موانئ الفجيرة، والذي يتقدم نحو إقامة منطقة لوجستية عالمية لتخزين وتداول المنتجات البترولية في ميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، بما يدعم الاستفادة من البنية التحتية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

ومن جانبه، أكد السفير الإماراتي لدى مصر حرص بلاده على دعم وتعزيز التعاون البترولي بين البلدين، وتذليل أي تحديات أمام دعم الشراكات وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، مشيداً بما تشهده الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من تطور في البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار في الاقتصاد بشكل عام وقطاع الطاقة بشكل خاص.

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

