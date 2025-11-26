هيئة البترول تختتم برنامج المراجعة لمنظومة سلامة العمليات

اختتمت اللجنة المشكلة من خريجى برنامج بناء القدرات لفرق سلامة العمليات وتكامل الأصول بقطاع البترول بدفعتيه الأولى والثانية وممثلون من نيابات الهيئة المصرية العامة للبترول (التكرير والتصنيع – الإنتاج – السلامة والصحة المهنية ) أعمال مراجعة وتقييم منظومة سلامة العمليات وتكامل الأصول بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» بالأسكندرية، وشركة بترول خليج السويس «جابكو» والتى استمرت فعالياتها المكثفة على مدار أسبوعين كاملين .

حضر الاجتماع الختامى لمناقشة تقارير المراجعة الدكتور تامر عايش مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمهندس عمرو لطفى رئيس شركة ميدور والمهندس عبد الوهاب المغاورى رئيس شركة جابكو وأعضاء فريق المراجعة .

وبالانتهاء من مراجعة ميدور تنتهى أعمال المراجعة الشاملة لجميع شركات التكرير فى مصر، والذى يأتى استكمالًا للمشروع الذى انطلق قبل خمس سنوات وشهد استئنافًا قويًا من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول كأحد الأولويات للحفاظ على سلامة واستدامة العمليات الإنتاجية.

و إلى جانب الانتهاء من مراجعة المنظومة بشركة جابكو ومن قبلها شركة خالدة تستكمل نيابة السلامة والصحة المهنية خطة المراجعات التى توضح مدى الوعى والتعاون بين عناصر المنظومة بالشركات وحرصهم على أن تكون المراجعات إيجابية وفعالة وخطوة للتحسين المستمر وأن يكون مبدأ الشفافية هو المبدأ السائد لإحداث تغيير ملموس فى الحفاظ على استدامة العمليات الإنتاجية آمنة وتحقيق أهداف وسياسة الهيئة المصرية العامة للبترول المتمثلة فى (لا حوادث، لا ضرر ، لا تسريب ، لا إصابات)

وتطويرًا لتلك الجهود ، تم استحداث منهجية جديدة ، تتمثل فى تفعيل نظام متابعة دقيقة ربع سنوى بعد انتهاء المراجعة، يهدف إلى التأكد من تنفيذ خطط العمل والتوصيات الصادرة من اللجنة وإضافة التطورات الجديدة فى المجال لتنعكس تطبيقاتها على أرض الواقع، لضمان استدامة التحسين المستمر وعدم الاكتفاء برصد الملاحظات، ويأتى ذلك بالإضافة إلى الاجتماعات الشهرية للجان السلامة بالشركات وحرص الهيئة على أن يكون هناك من يمثلها فى تلك الاجتماعات لضمان المزيد من التكامل بين الهيئة وشركاتها وتقديم الدعم المطلوب.