أسعار جرامات الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-11-2025

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الاربعاء 26 نوفمبر 2025، مدفوعة بتقلبات الأسواق العالمية وزيادة إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن، وسط توقعات دولية باستمرار موجة الصعود خلال العام المقبل.



سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاربعاء 26 نوفمبر 2025 نحو 6354 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاربعاء 26 نوفمبر 2025، يسجل نحو 5560 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم الاربعاء 26 نوفمبر 2025 نحو 4765 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب 44480 جنيهًا خلال تداولات اليوم.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب 4157.9 جنيه للبيع و4157.2 جنيه للشراء، وهي من أهم العوامل التي تحدد اتجاه السوق المحلي.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.