لماذا أصبح التهاب المعدة مرض العصر؟.. 7 أسباب أغلبها من البيت

ازدادت شكاوى الجهاز الهضمي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأصبح التهاب المعدة من أكثر المشكلات الصحية انتشارًا بين النساء والرجال وحتى الشباب.

ورغم أن الأعراض قد تبدأ بحرقة بسيطة أو ألم خفيف بعد الأكل، إلا أنها تتحوّل مع الوقت إلى التهابات مزمنة تؤثر على جودة الحياة والهضم والنوم. في هذا المقال نكشف أسبابًا صادمة وراء انتشار التهاب المعدة… أغلبها من عادات يومية في البيت دون أن نلاحظ، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. شرب القهوة على معدة فارغة

القهوة أصبحت جزءًا أساسيًا من يوم الكثيرين، لكنها السبب الأول لتهيج المعدة عند شربها صباحًا قبل تناول الطعام.

الكافيين يزيد من إفراز الحمض المعدي، مما يسبب حرقة وألمًا وانتفاخًا.

الحل السريع:

تناول ثمرة موز أو قطعة توست قبل القهوة، أو استبدال القهوة القوية بأخرى خفيفة.

2. الوجبات السريعة والزيوت المهدرجة

الأطعمة المقلية والوجبات السريعة غنية بالدهون المشبعة والزيوت المهدرجة التي تسبب التهابًا شديدًا في جدار المعدة.

هذه الأكلات تبطئ الهضم وتزيد من التخمر، مما يؤدي إلى غازات وألم في فم المعدة.

نصيحة:

استبدال القلي بالشوي أو السلق، وتقليل تناول الوجبات الجاهزة إلى مرة أسبوعيًا فقط.

3. التوتر العصبي… المعدة تتأثر أكثر مما تتخيلين

التوتر ليس شعورًا نفسيًا فقط، بل يؤثر مباشرة على أعصاب المعدة.

عندما نمر بضغوط مستمرة، يقل تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي، فيتوقف الهضم ويتصاعد الحمض إلى الأعلى.

علاماته:

شحوب، غثيان، فقدان شهية، وألم في أعلى البطن بدون سبب واضح.

4. كثرة المسكنات وخاصة على الريق

المسكنات من أكثر مسببات التهابات المعدة، لأنها تقلل إفراز المادة التي تحمي جدار المعدة من الأحماض.

ومع الاستخدام المتكرر، قد تسبب قرحة المعدة.

الحل:

تناول المسكنات بعد الطعام، واستخدام بدائل طبيعية عند الإمكان مثل الكمادات الساخنة أو النعناع.

5. الأكل المتأخر قبل النوم

تناول الطعام ثم النوم مباشرة يمنع المعدة من الهضم السليم، فيرتفع الحمض ويحدث التهيّج والانتفاخ.

هذه العادة منتشرة جدًا وتعد سببًا رئيسيًا للأرق وحرقة المعدة ليلًا.

نصيحة عملية:

اتركي ساعتين على الأقل بين آخر وجبة ووقت النوم.

6. تناول الأطعمة الحارة والحمضيات بكثرة

رغم أن الطعام الحار يعطي مذاقًا لذيذًا، إلا أنه يسبب تهيجًا مباشرًا للمعدة خاصة لمن يعانون من حساسية أو التهابات.

الحمضيات أيضًا تزيد من التهيج إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو على معدة خاوية.

بدائل لطيفة:

الكمون، الكزبرة، والزنجبيل بنسب قليلة لتحسين الهضم.

7. العادات السيئة أثناء الأكل: السرعة والوقوف

الأكل بسرعة يسبب دخول كمية كبيرة من الهواء، مما يؤدي لانتفاخ وغازات.

أما الأكل أثناء الوقوف فيؤدي لعدم ارتخاء المعدة لحظة دخول الطعام، فيشعر الشخص بثقل وحرقان بعدها.

الحل:

مضغ الطعام ببطء والجلوس في وضع مريح أثناء الأكل.

كيف تحمين معدتك من الالتهاب؟