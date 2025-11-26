تعاون واسع بين الرعاية الصحية ومؤسسات الدولة لدعم الاستدامة البيئية

وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أربعة بروتوكولات تعاون وزارية واستراتيجية مع مجموعة من المؤسسات الحكومية، لتعزيز التكامل بين القطاع الصحي والجهات المعنية بالدعم الفني والتقني والخدماتي، وتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة.

وأشارت الهيئة، إلى أن التعاون الواسع مع مؤسسات الدولة يستهدف دعم الاستدامة البيئية، وتنمية المجتمع، وتمكين الشباب، ودفع الابتكار والبحث العلمي، وتعميق الصناعة الوطنية داخل القطاع الصحي، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بناء جيل واعٍ يمتلك اللياقة الصحية والبدنية

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن التعاون المستمر بين الوزارة والهيئة العامة للرعاية الصحية يعكس رؤية الدولة لبناء جيل واعٍ يمتلك اللياقة الصحية والبدنية ويُدرك أهمية دوره كشريك رئيسي في بناء الإنسان المصري.

وأوضح أن الوزارة تولي أهمية بالغة لدعم المبادرات الصحية التي تُسهم في نشر الوعي بين الشباب، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة الرعاية الصحية يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة في دعم الشباب وتمكينهم وتطوير قدراتهم بما يتسق مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، أن التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية يُجسد نهج الدولة في تكامل السياسات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحوكمة البيئية في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى أن الدور الذي تقوم به الهيئة في دمج الأطر البيئية داخل القطاع الصحي يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويعكس وعيًا مؤسسيًا متقدمًا بأهمية إدارة الموارد بشكل مستدام لضمان خدمات صحية آمنة وجودة حياة أفضل للأجيال القادمة، لافتة إلى أن دعم الدولة للقطاع الصحي يتكامل مع جهود مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة.

وأكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية يأتي في إطار توجه الدولة لتعميق الصناعة الوطنية في مجال التكنولوجيا الطبية، مشيرًا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع ترى في هذا التعاون رافعة مهمة لبناء قدرات فنية وصناعية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، موضحا أن الشراكة مع الهيئة تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من التجهيزات الطبية وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

من جهتها ، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، أن بروتوكول التعاون مع هيئة الرعاية الصحية يُمثل خطوة مهمة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم جهود الدولة في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يمتلك شبكة واسعة من الشركاء وبرامج الدعم المجتمعي التي تساهم في رفع الوعي الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأضافت أن التعاون مع الهيئة يسهم في توفير تدخلات صحية وإنسانية فعّالة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الصحية وترسيخ مبادئ "الحياة الكريمة" على أرض الواقع.

وشهد توقيع كافة البروتوكولات الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، كما شهد كل من وزير الشباب والرياضة ووزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ورئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التوقيع للبروتوكولات ذات الصلة، في خطوة تعكس التنسيق الحكومي الرفيع والدعم المؤسسي الكامل لتوسيع الشراكات الوطنية وتعزيز الجهود المشتركة لتطوير القطاع الصحي.

هذا، ووقّع بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة كل من اللواء إيهاب بشير، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي عن الهيئة، بهدف تنفيذ مبادرة "القلب الرياضي" وإتاحة الأماكن اللازمة لتنفيذها، بما يشمل مراكز التعلم والابتكار الشبابي، ومراكز التنمية الشبابية والرياضية، والمراكز الرياضية للتدريب الرياضي.

وتم توقيع البروتوكول الثلاثي بين جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث وقع الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور علي أبو سنه، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ياسر عبد الله، بينما وقع عن الهيئة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور هاني راشد.

ويهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم الفني والعلمي للهيئة في مجالات التخفيف والتكيف البيئي، وتوفير الخبراء والمتخصصين لإعداد السياسات والاستراتيجيات البيئية داخل القطاع الصحي، بما يعزز إدماج القطاع الصحي ضمن الخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية حتى عام 2050.

أما بروتوكول التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، فقد وقّعه اللواء المهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور أمير التلواني عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، ويتضمن توفير برامج تدريبية للكوادر الفنية والطبية على استخدام وصيانة المنتجات والأجهزة الطبية المُصنّعة محليًا، وتنظيم ورش عمل وندوات في مجالات الجودة وإدارة سلاسل الإمداد، فضلًا عن دعم جهود البحث العلمي لتطوير نماذج أولية من المنتجات الطبية الجديدة والمساعدة على توطينها.

كما وقّع بروتوكول التعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" كل من الدكتورة مروة فخري حجازي، المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتور أمير التلواني عن الهيئة، ويشمل التعاون تحسين أوجه خدمات الرعاية العلاجية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، إلى جانب التعاون على مستوى الأقسام الطبية والحالات الجراحية بالمستشفيات التابعة للهيئة، وكذلك التعاون مع الجهات الأكاديمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، في ختام البيان، أن توقيع هذه البروتوكولات يعكس حرص الهيئة على تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، واستثمار الخبرات والمؤسسات لتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الصحية، مؤكدًا أن تكامل العمل الحكومي أساس تحقيق التنمية المستدامة ومستهدفات منظومة التأمين الصحي الشامل بما يضمن رعاية صحية متكاملة للمواطنين ويدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

كما أكد أن البروتوكولات ستسهم في تطوير الخدمات المقدمة، ودعم الاستدامة البيئية، وتعزيز دور الشباب في المبادرات المجتمعية، إلى جانب دعم الابتكار والبحث العلمي في القطاع الصحي.

وتجدر الإشارة إلى انطلاق الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، تزامنًا مع مرور ست سنوات على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد في 26 نوفمبر 2019، ويُعقد الملتقى هذا العام تحت رعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع: نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، على مدار يومي 26 و27 نوفمبر 2025 بالعاصمة الجديدة.