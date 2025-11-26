قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللجنة العامة بالدقهلية تعلن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين
الاحتلال يعلن عن عملية جديدة في الضفة الغربية
اللجنة العامة بالسويس تعلن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين
أمطار على هذه المناطق .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم وتحذر من ظواهر جوية
طقس اليوم: أمطار رعدية على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة
اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية
التطبيق يبدأ أكتوبر .. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد حالات التصالح وضوابط التسوية|تفاصيل
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-11-2025 والقنوات الناقلة
طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل .. تعرّف عليها
رسميا الآن .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك
فيديوهات التيك توك السبب .. تفاصيل الحكم على «أم مكة» اليوم
اليوم.. عودة الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب بعد توقفها يومين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية

الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية
الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية
عبدالصمد ماهر

تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية فعاليات الملتقى السنوي السادس بالعاصمة الجديدة تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية".

وذلك تزامنا مع مرور ست سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد، وتحت رعاية وتشريف الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن ملتقى هذا العام 2025 يشهد حضور ومشاركة واسعة تضم الوزراء وقادة القطاع الصحي، وكبار المسؤولين والمحافظين والسفراء، ورؤساء هيئات الصحة والاتحادات والمنظمات الصحية، إلى جانب الإعلاميين وشركاء النجاح من القطاعين الخاص والأهلي، فضلًا عن نخبة من خبراء الرعاية الصحية من الدول العربية ومن مختلف أنحاء العالم. 

وأضاف السبكي أن الملتقى السنوي السادس يحتفي بما تحقق من إنجازات نوعية خلال ست سنوات من تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة في ست محافظات، بما في ذلك رفع كفاءة المنشآت الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات، وتحسين جودة الرعاية، وتطبيق أحدث نظم التحول الرقمي الصحي، كما يستعرض الملتقى الرؤى والخطط المستقبلية لاستشراف المرحلة الثانية من المنظومة، بما يتواءم مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وأشار السبكي، يشهد الملتقى كذلك توقيع خمسٍ وعشرين اتفاقية تعاون جديدة مع كبرى الشركات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة، ودعم جودة الخدمات، وتوسيع نطاق المبادرات والبرامج المتخصصة داخل المنظومة.

فيما يتضمن الملتقى عرض أفلام وثائقية مبتكرة إلى جانب قصص واقعية تجسد حجم التحول الذي أحدثته منظومة التأمين الصحي الشامل داخل المنشآت الصحية، وتبرز نماذج من النجاحات والجهود اليومية المبذولة للارتقاء بالخدمات وضمان جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

سلسلة من الجلسات النقاشية التفاعلية

وخلال اليوم الأول من الملتقى، تُعقد سلسلة من الجلسات النقاشية التفاعلية التي تتناول موضوعات محورية في مستقبل الرعاية الصحية، من بينها بناء الثقة العالمية في النظم الصحية، وتعزيز الجودة والابتكار، وتطوير آليات الشراكات الاستراتيجية لضمان استدامة خدمات التأمين الصحي الشامل. وتشمل الجلسات نقاشات معمّقة حول التوازن بين الصحة والتمويل والاستدامة، ومناقشة دور القطاع الخاص في توسيع إمكانية الوصول إلى الدواء ودعم الصناعة الدوائية الوطنية.

تكريم رموز عمل الرعاية الصحية

كما يشهد اليوم الأول من الملتقى السنوي السادس أيضًا تكريم رموز عمل الرعاية الصحية، وشركاء النجاح، والفائزين في المسابقة السنوية للملتقى وجوائز التميز بالهيئة، تقديرًا لإسهاماتهم وجهودهم في دعم مسيرة الإصلاح الصحي وتطوير منظومة الرعاية في مصر.

هذا، وتمتد فعاليات الملتقى على مدار يومين ليشمل مجموعة من ورش العمل والجلسات التدريبية المكثفة التي تستهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية وتعزيز قدراتهم في إدارة وتشغيل الأنظمة الصحية المتقدمة، إلى جانب توفير منصة حقيقية لتبادل الخبرات الدولية واستعراض أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في تعزيز جاهزية المنظومة الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية الرعاية الصحة التامين الصحي الشامل رئيس الوزراء وزير الصحة القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

حالة الطقس

حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات

الأهلي

هكتب كتابي كمان كام يوم | طلب صريح من نجم الأهلي لإدارة الفريق

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

صلاح وحسام حسن

منافس محتمل| مصر والمكسيك في المباراة الإفتتاحية بـ كاس العالم 2026

الاهلي

نجم الأهلي يتلقى عروض من الزمالك و بيراميدز واللاعب يرغب في الانتقال للخليج

تعدين

اكتشاف تاريخي يعيد رسم خريطة التعدين في العالم.. ماذا وجد العلماء؟

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| الكشف عن هوندا إنتيجرا «تاجرا» لأول مرة.. وعامل يسرق ملايين الدولارات من فورد

شيفروليه كولورادو

أبرز الشكاوى بعد 50 ألف ميل .. أسوأ عيوب سيارة شيفروليه كولورادو

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا: ميتا تكشف عن نظارة ذكية بمواصفات استثنائية و«ريلمي» تعلن عن هاتف GT 8 Pro

بالصور

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

ماذا يحدث للجسم عند قلة شرب الماء في الشتاء؟.. 5 أعراض خطيرة لا يشعر بها كثيرون

ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟
ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟
ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟

سر تدميس الفول في البيت .. قوام كريمي وطعم مميز

طريقة تدميس الفول
طريقة تدميس الفول
طريقة تدميس الفول

5 عادات بسيطة تعزّز ذكاء طفلك بدون تدريب.. طرق سهلة لدعم نمو الدماغ

عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد