اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية

تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية فعاليات الملتقى السنوي السادس بالعاصمة الجديدة تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية".

وذلك تزامنا مع مرور ست سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد، وتحت رعاية وتشريف الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن ملتقى هذا العام 2025 يشهد حضور ومشاركة واسعة تضم الوزراء وقادة القطاع الصحي، وكبار المسؤولين والمحافظين والسفراء، ورؤساء هيئات الصحة والاتحادات والمنظمات الصحية، إلى جانب الإعلاميين وشركاء النجاح من القطاعين الخاص والأهلي، فضلًا عن نخبة من خبراء الرعاية الصحية من الدول العربية ومن مختلف أنحاء العالم.

وأضاف السبكي أن الملتقى السنوي السادس يحتفي بما تحقق من إنجازات نوعية خلال ست سنوات من تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة في ست محافظات، بما في ذلك رفع كفاءة المنشآت الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات، وتحسين جودة الرعاية، وتطبيق أحدث نظم التحول الرقمي الصحي، كما يستعرض الملتقى الرؤى والخطط المستقبلية لاستشراف المرحلة الثانية من المنظومة، بما يتواءم مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وأشار السبكي، يشهد الملتقى كذلك توقيع خمسٍ وعشرين اتفاقية تعاون جديدة مع كبرى الشركات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة، ودعم جودة الخدمات، وتوسيع نطاق المبادرات والبرامج المتخصصة داخل المنظومة.

فيما يتضمن الملتقى عرض أفلام وثائقية مبتكرة إلى جانب قصص واقعية تجسد حجم التحول الذي أحدثته منظومة التأمين الصحي الشامل داخل المنشآت الصحية، وتبرز نماذج من النجاحات والجهود اليومية المبذولة للارتقاء بالخدمات وضمان جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

سلسلة من الجلسات النقاشية التفاعلية

وخلال اليوم الأول من الملتقى، تُعقد سلسلة من الجلسات النقاشية التفاعلية التي تتناول موضوعات محورية في مستقبل الرعاية الصحية، من بينها بناء الثقة العالمية في النظم الصحية، وتعزيز الجودة والابتكار، وتطوير آليات الشراكات الاستراتيجية لضمان استدامة خدمات التأمين الصحي الشامل. وتشمل الجلسات نقاشات معمّقة حول التوازن بين الصحة والتمويل والاستدامة، ومناقشة دور القطاع الخاص في توسيع إمكانية الوصول إلى الدواء ودعم الصناعة الدوائية الوطنية.

تكريم رموز عمل الرعاية الصحية

كما يشهد اليوم الأول من الملتقى السنوي السادس أيضًا تكريم رموز عمل الرعاية الصحية، وشركاء النجاح، والفائزين في المسابقة السنوية للملتقى وجوائز التميز بالهيئة، تقديرًا لإسهاماتهم وجهودهم في دعم مسيرة الإصلاح الصحي وتطوير منظومة الرعاية في مصر.

هذا، وتمتد فعاليات الملتقى على مدار يومين ليشمل مجموعة من ورش العمل والجلسات التدريبية المكثفة التي تستهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية وتعزيز قدراتهم في إدارة وتشغيل الأنظمة الصحية المتقدمة، إلى جانب توفير منصة حقيقية لتبادل الخبرات الدولية واستعراض أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في تعزيز جاهزية المنظومة الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.