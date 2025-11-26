قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللجنة العامة بالدقهلية تعلن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين
الاحتلال يعلن عن عملية جديدة في الضفة الغربية
اللجنة العامة بالسويس تعلن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين
أمطار على هذه المناطق .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم وتحذر من ظواهر جوية
طقس اليوم: أمطار رعدية على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة
اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية
التطبيق يبدأ أكتوبر .. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد حالات التصالح وضوابط التسوية|تفاصيل
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-11-2025 والقنوات الناقلة
طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل .. تعرّف عليها
رسميا الآن .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك
فيديوهات التيك توك السبب .. تفاصيل الحكم على «أم مكة» اليوم
اليوم.. عودة الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب بعد توقفها يومين
حوادث

فيديوهات التيك توك السبب .. تفاصيل الحكم على «أم مكة» اليوم

أم مكة
أم مكة
مصطفي رجب

تصدر اليوم، محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها علي البلوجر أم مكة المتهمة بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة.

شهدت المحكمة الاقتصادية، في الجلسة الماضية محاكمة البلوجر ام مكة المتهمة بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة.

وفي السطور التالية نرصد القصة الكاملة لأزمة البلوجر أم مكة حيث قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة البلوجر أم مكة للمحاكمة، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة، إلى جانب إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتشكيك في مصادر ثرواتهما .

وقررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة البلوجر ام مكة لجلسة اليوم في اتهامها بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة.

أم مكة بائعة الأسماك المملحة

واحدة من أشهر بائعي الأسماك المملحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُعرف بأم مكة بتاعة الفسيخ منذ ظهورها على منصات التواصل الاجتماعي نالت شهرة واسعة خاصة بفضل ارتباطها ببعض الأسماء الشهيرة مثل الفنانة وفاء عامر التي دعمتها في عدة مناسبات

تجني أم مكة أموالًا طائلة  حتى تورط اسمها في الحديث عن تجارة الأعضاء قبل أن يتم القبض عليها اليوم إثر مشاجرة مع أحد الأشخاص في منطقة 6 أكتوبر، وفتح تحقيق بالواقعة

قامت بافتتاح محل والبيع على منصة تيك توك حتى أصبح لها عملاء من جميع المحافظات ووصل فسيخها إلى دول عربية مثل السعودية والإمارات.

ولم تكتفِ ببيع الفسيخ بل بدأت في البث المباشر على تيك توك حيث تلقت دعمًا كبيرًا من المتابعين، مما ساعدها على شراء مصوغات ذهبية وشقة وسيارة فارهة مما أثار جدلًا واسعًا حول مكاسبها.

وألقت الأجهزة الأمنية مؤخرا القبض على ثلاث من أبرز البلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهن سوزي الأردنية، وأم مكة، وأم سجدة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء، والتحريض على الرذيلة، واستغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مادية عبر منصة الـ تيك توك.

البلوجر أم مكة محكمة القاهرة الاقتصادي ألفاظًا خادشة للحياء

